کوچکترین مدرسه دنیا آماده میزبانی مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نمایشگاه عکس مدرسه شهید رجایی روستای جمال آباد کالو در نوروز سال 1391 در این روستا برگزار می شود.

عبدالمحمد شعرانی، سرباز معلم جنوبی که به واسطه وبلاگش کوچکترین مدرسه ایران و دنیا را معرفی کرد، گفت: در نوروز 1391، برنامه های متنوعی در مدرسه کوچکمان داریم که شامل رونمایی از کتاب جدیدمان و دیگری موزه مدرسه است که شامل نامه ها و ایمیل های مختلفی بوده که از سراسر دنیا برایمان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 10 هزار گردشگر از سراسر کشور ازنمایشگاه نوروزی مدرسه کالو دیدن کرده اند، افزود: چاپ ششم"قصه کوچکترین مدرسه دنیا" در این نمایشگاه ارائه می شود ضمن اینکه با توجه به ساحل ناب و زیبای روستای کالو، برنامه تفریحی گشت دریایی را نیز خواهیم داشت.

شعرانی اظهار داشت: مسابقه ساحل شنی، مجسمه سازی، پرواز بادبادک ها و تئاتر خیابانی نیز از دیگر برنامه های مدرسه ما برای گردشگران نوروزی است.