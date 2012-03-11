10 هزار واحد مسکونی مهر در پردیس گشایش می ‏یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مصلحی ‏شاد تهران اظهار داشت: این 10 هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای مسکن مهر پردیس به متقاضیان واگذار می ‏شود.

وی ادامه داد: طرح مسکن مهر ازجمله اقدامات شایسته دولتهای خدمتگزار نهم و دهم قلمداد می ‏شود که از این طریق بسیاری از اقشار کم ‏درآمد جامعه از خانه‏ای مسکونی بهره‏ مند می شوند.

تمام جهان در روز 12 اسفند پی به قدرت ایران اسلامی برد

استاندار تهران گفت: در روز 12 اسفند ماه سال 90 همه جهان پی به قدرت ایران اسلامی برد.

مرتضی تمدن افزود: قدرتی که با محوریت ولایت فقیه و اتحاد و همدلی مردم به وجود آمده، اجازه ورود هیچ متجاوزی را به داخل فضای مقدس خود نمی ‏دهد.

وی ادامه داد: هر اندازه که کارشناسان حوزه ‏های سیاسی و اجتماعی پیرامون 12 اسفند 90 بررسی کرده و تحلیل ارائه دهند، همچنان ابعاد گسترده ‏ای از آن بدون واکاوی باقی می ‏ماند.

تمدن یادآور شد: از آنجایی که این حرکت بزرگ مردمی جریانی ساده نبود، نباید به راحتی از کنار آن گذشت و باید همواره به عنوان حرکتی تاریخی از آن یاد کرد.

افزایش 1.7 درصدی مصرف بنزین تهرانیها

براساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، تهرانیها در هفته سوم اسفندماه امسال روزانه 13 میلیون لیتر بنزین مصرف کرده اند که در مقایسه با هفته قبل آن 1.7 درصد افزایش مصرف بنزین را نشان می دهد.

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در فاصله زمانی 13 تا 19 اسفند، 91 میلیون و 500 هزار لیتر اعلام شد که در مقایسه با هفته قبل آن که 89 میلیون و 900 هزار لیتر بود، یک میلیون و 600 هزار لیتر(1.7 درصد) افزایش را نشان می دهد.

ثبت نام مدارس سمپاد و نمونه دولتی شهر تهران آغاز می شود

ثبت نام داوطلبان برای ورود به مدارس راهنمایی و متوسطه سمپاد و نمونه دولتی و همچنین هنرستانهای نمونه دولتی آموزش و پرورش شهر تهران آغاز می شود.

این دوره ثبت نام از تاریخ 22 اسفندماه سال جاری تا 10 اردیبهشت ماه سال 91 و از طریق سایت WWW.TEDU.IRانجام می شود.

گفتنی است داوطلبان پس از دریافت کد شناسه و دفترچه راهنما از طریق واحد آموزشی محل تحصیل خود با مراجعه به سایت مذکور می توانند در آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی ثبت نام کنند.

همچنین دفترچه آزمون در سایت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به نشانی www.tehranedu.irاز لینک ثبت نام اینترنتی مدارس سمپاد و نمونه دولتی قابل دریافت است.

گفتنی است سایت ثبت نام در ایام تعطیلات نوروز مسدود است و سپس در تاریخ 10 اردیبهشت سال 91 فعال خواهد شد.