5000 فرصت شغلی بیش از تعهد در خراسان جنوبی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر یکشنبه در مراسم جشن پایان دوره کارآموزان و تجلیل از مدال‌ آوران دوازهمین دوره مسابقات ملی مهارت، میزان تعهدات ایجاد اشتغال استان در سال جاری را 24 هزار 497 فرصت شغلی اعلام کرد و اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 29 هزار و 622 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی پایین‌ ترین نرخ بیکاری در بین استان ‌های کشور را کسب کرده است، افزود: طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان 5.7 درصد گزارش شده است.

رشید با اشاره به اینکه اشتغالزایی از مهمترین دغدغه های دولت به شمار می رود، تصریح کرد: در این راستا باید مهارت آموزی و استفاده از تکنولوژی روز، برای ایجاد اشتغال مناسب و پایدار در مراکز فنی و حرفه ای ساماندهی شده و آمادگی لازم برای پیشرفت مناسب در عرصه اشتغال همراه با سایر بخش ها فراهم شود.

استاندار خراسان‌ جنوبی به فعالیت های مختلف مهارت ‌آموزی و آموزش‌ های فنی و حرفه ‌ای در بخش ‌های مختلف در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: توجه به مهارت ‌آموزی در این مراکز در راستای ایجاد اشتغال استان نقش بسزایی دارد.

به گفته وی در این راستا مهارت ‌آموزی، آموزش‌ های به موقع و توسعه این آموزش در بین مراکز فنی و حرفه ‌ای با دانشگاه‌ ها و اقشار مختلف مردم باید در دستور کار قرار گیرد.

رشید به فعالیت های چشمگیر فنی و حرفه ای استان در بین استانهای کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مراکز آموزش و فنی و حرفه ‌ای خراسان ‌جنوبی در بین تمامی استان‌ های کشور از رشد خوبی در کمیت و کیفیت برخوردار است.

وی از پیش بینی برنامه‌ های میان‌ مدت، کوتاه مدت و بلند مدت در بخش های مختلف فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: در این زمینه باید با استفاده از ظرفیت ‌ها و توانمندی های استان شامل دانشگاه، بنیاد ملی نخبگان و پارک علم و فناوری اهتمام ویژه ای به مراکز فنی و حرفه ‌ای شود.

رشید با تاکید بر گستردگی آموزش های فنی و حرفه ای و اثر گذاری آن در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی استان، بیان کرد: کشاورزی، صنایع تبدیلی، صنایع و معادن و.. از مهمترین رشته های فعالیت این مراکز هستند.

استاندار خراسان‌ جنوبی در پایان از ایجاد کارگروه کشاورزی در راستای توسعه اشتغال استان خبر داد و یادآور شد: در این کارگروه تسهیلات ویژه با اولویت تحصیل کردگان بخش کشاورزی برای ایجاد مجتمع‌ های گلخانه ‌ای، صنایع تبدیلی، صنعتی و کشاورزی به افراد جویای کار پرداخت می شود.