ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی گفت: برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و به ویژه در بین نسل جوان باید تمامی دستگاه های اجرایی همکاری جدی داشته باشند.

وی تأکید کرد: راه اندازی کارگروه هایی به منظور پیگیری تخصصی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستانهای هفت گانه چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد.

عنابستانی نیاز جامعه به فرهنگ ایثار و شهادت را در زمان حاضر برشمرد و افزود: هرگاه کشور در این مسیر حرکت کرده به موفقیتهای مطلوب و خوبی دست یافته است.

وی مردم را متولیان اصلی گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بیان و تصریح کرد: باید بازنگریهایی در دستورالعمل های مربوط به کارگروه های ترویج فرهنگ و ایثار و شهادت انجام و از حالت سنتی خارج شوند.

چهار محال و بختیاری برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلی آماده است

استاندار چهارمحال و بختیاری از آمادگی این استان برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نهم خبرداد.

علی اصغر عنابستانی گفت: چهارمحال و بختیاری برای برگزاری دور دوم انتخابات ومجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستانهای اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار آمادگی لازم را دارد.

وی تأکید کرد: طبق قانون باید یک ماه پس از پایان اعلام قطعی نتایج انتخابات، دور دوم آن برگزار شود.

عنابستانی اعلام زمان برگزاری انتخابات دور دوم مجلس نهم را از سوی ستاد انتخابات کشور دانست و افزود: احتمال دارد این زمان حدود نیمه اردیبهشت باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: استان تجربیاتی را برای برگزاری انتخابات نهم کسب کرده که در دور دوم نیز این تجربیات به کار گرفته می شود.

وی گفت: اصول اصلی مجریان انتخابات در دور دوم نیز همان اصول دور نخست انتخابات مجلس نهم بوده که این اصول شامل قانون مداری، بی طرفی کامل و سلامت و امنیت کامل انتخابات است.

نوروز فرصتی مناسب برای معرفی جاذبه های چهار محال و بختیاری است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری نوروز را فرصتی مناسب برای معرفی جاذبه های استان دانست.

یزدان جلالی گفت: برای شناساندن جاذبه های طبیعی و گردشگری چهارمحال و بختیاری به هم وطنان، اقداماتی مانند تهیه فیلترهای استانی و ارتباط با شبکه های ملی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد تبلیغات سفرهای نوروزی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: گروه های شبکه دو سیما از ۱۸ اسفند وارد چهارمحال و بختیاری شده و تا ۲۵ همین ماه میهمان استان بوده و جاذبه ها، صنایع دستی و آداب و رسوم این استان را به هم وطنان معرفی می کنند.

وی افزود: تهیه دفترچه هایی با محتوای اطلاعات کلی چهارمحال و بختیاری برای استفاده مطلوب از زمان در اختیار مسافران نوروزی نیز انجام شده است.

جلالی تصریح کرد: باید با ارائه طرح ها و برنامه های مناسب و شایسته، تلاش و همت برای ماندگاری بیشتر مسافران نوروزی در چهارمحال و بختیاری فراهم شود.

۶۲ درصد تسهیلات مسکن مهر شهرهای چهار محال و بختیاری پرداخت شد

مدیرکل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری از پرداخت ۶۲ درصد تسهیلات مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر استان خبرداد.

مجید نظری گفت: این تسهیلات برابر هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۴۰۹ میلیون ریال بوده که به ۱۰ هزار و ۸۲۰ واحد مسکونی پرداخت شده است.

وی مبلغ کل قرارداد مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر چهارمحال و بختیاری را دو هزار و ۱۷۳ میلیارد و ۳۷۷ میلون ریال برشمرد.

نظری تأکید کرد: ۹۶۴ میلیارد ریال تسهیلات نیز به شش هزار و ۱۱۹ واحد مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر چهارمحال و بختیاری پرداخت شده است.

وی افزود: از اول تا ۲۰ اسفند امسال، سه هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ارایه به ۱۶ هزار و ۹۳۹ واحد مسکن مهر در شهرهای بالا و زیر ۲۵ هزار نفر چهارمحال و بختیاری منعقد شده که برابر ۶۷ درصد آن تاکنون پرداخت شده است.

برنامه های گروه مشاوران جوان چهار محال و بختیاری60 درصد پیشرفت دارد

مشاور جوان استاندار چهارمحال و بختیاری از پیشرفت ۶۰ درصدی برنامه های گروه مشاوران جوان استان چهار محال و بختیاری خبرداد.

احمد شیرانی تشکیل کمیته سایبری را از مهم ترین برنامه های این گروه دانست و گفت: این کمیته از ۱۵ نخبه و مشاور جوان ادارات و پنج نفر از نخبگان هر شهرستان تشکیل شده است.

وی تأکید کرد: برای توانمند سازی مشاوران جوان در زمینه های رایانه ای و سایبری، برنامه نویسی، وبلاگ سازی، کارگاه های آموزشی ماهانه در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

شیرانی افزود: برگزاری همایش آب در بام ایران، چالش ها و فرصت ها، برگزاری سه جلسه شورای اداری جوان در چهارمحال و بختیاری، اخذ مجوز هماهنگی اردوهای جهادی در مناطق محروم، دو نشست سیاسی با عنوان انقلابی بزرگ تر از بهمن ۵۷ در شهرکرد و بروجن، برگزاری نشست سیاسی انتخابات با عنوان انتخاب اصلح، بازدید ۲۰ مشاور جوان از کارخانه ورق خودرو از دیگر اقدامات این گروه در سال جاری محسوب می شود.