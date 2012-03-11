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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

عمرانی در گفتگو با مهر:

سرانه فضاهای ورزش دانش آموزی البرز دو برابر می شود

سرانه فضاهای ورزش دانش آموزی البرز دو برابر می شود

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان البرزگفت: در حال حاضر سرانه فضاهای ورزشی دانش آموزشی استان البرز براساس آمارها 25 صدم مترمربع است که این میزان در سال آینده دو برابر می شود.

علی عمرانی سولقانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر سرانه فضاهای ورزشی دانش آموزی استان البرز بر اساس آمارها 25 صدم متر مربع است که با اجرای طرح های در دست اقدام این میزان به دوبرابر افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: امکانات فعلی ورزشی استان جوابگوی نیازهای دانش آموزان استان نیست که امید می رود با تصویب طرح های پیشنهادی و اجرائی شدن مصوبات قبلی که نشانه نگاه ویژه دولت به مقوله ورزش در امر آموزش و پرورش است، رشد چشمگیری در وضعیت امکانات و تجهیزات ورزشی را شاهد باشیم.

وی گفت: در حال حاضر 385 هزار دانش آموز و 24 هزار معلم در هزار و 854 مدرسه استان هستند که 30 درصد آنها به صورت حرفه ای در اماکن ورزشی فعالیت دارند.

عمرانی سولقانی تصریح کرد: امیدواریم سفر هیئت دولت به استان همچون دوره های قبل خیر و برکت برای استان در همه زمینه ها همراه داشته باشد و تلاش مصرانه و به جد مسئولان استانی در اجرائی کردن مصوبات سفر آینده ای آباد را برای استان رقم زند.
 

کد مطلب 1557384

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