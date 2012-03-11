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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

حمیدعلی عسگر:

شوک بزرگی به مس وارد شده است/ ناکامی‌ها را در آسیا جبران می‌کنیم

شوک بزرگی به مس وارد شده است/ ناکامی‌ها را در آسیا جبران می‌کنیم

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس، تغییرات ایجاد شده در تیم مس قبل از رویارویی با پرسپولیس را یک شوک بزرگ برای این تیم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علی عسگر در نشست خبری پیش از دیدار با مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: مس در این فصل نوسانات زیاد داشته و در مواردی برابر تیم‌های قوی نتایجی گرفته است که هیچکس توقع آن را نداشته است.

وی افزود: مسی‌ها مقابل تیم‌های بزرگ خیلی خوب بازی می‌کنند و نتایج جالبی را کسب کرده‌اند. علاوه بر این تغییر سرمربی تیم پرسپولیس پیش از بازی بزرگ با پرسپولیس یک شوک برای این تیم است و قاسمپور که مربی بزرگی است می‌تواند شرایط مسی‌ها را تغییر دهد.

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در مورد شرایط این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: ما امسال در لیگ و جام حذفی نتوانستیم نتایج خوبی کسب کنیم به همین خاطر تمرکزمان را روی مسابقات آسیایی بیشتر کرده و با تمام قوا در این رقابت‌ها به میدان خواهیم رفت تا این ناکامی‌ها را در مسابقات داخلی جبران کرده و هواداران‌مان را خوشحال کنیم.

در این هنگام خبرنگاری پرسید منظور شما قهرمان شدن پرسپولیس در آسیاست که علی عسگر گفت: توکل به خدا، ما تلاش‌مان را انجام می‌دهیم ولی همه چیز دست خداست و امیدواریم با حمایت هواداران و برنامه‌های کادر فنی به موفقیت دست یابیم.

کد مطلب 1557385

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