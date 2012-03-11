به گزارش خبرنگار مهر، حمید علی عسگر در نشست خبری پیش از دیدار با مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: مس در این فصل نوسانات زیاد داشته و در مواردی برابر تیم‌های قوی نتایجی گرفته است که هیچکس توقع آن را نداشته است.

وی افزود: مسی‌ها مقابل تیم‌های بزرگ خیلی خوب بازی می‌کنند و نتایج جالبی را کسب کرده‌اند. علاوه بر این تغییر سرمربی تیم پرسپولیس پیش از بازی بزرگ با پرسپولیس یک شوک برای این تیم است و قاسمپور که مربی بزرگی است می‌تواند شرایط مسی‌ها را تغییر دهد.

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در مورد شرایط این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: ما امسال در لیگ و جام حذفی نتوانستیم نتایج خوبی کسب کنیم به همین خاطر تمرکزمان را روی مسابقات آسیایی بیشتر کرده و با تمام قوا در این رقابت‌ها به میدان خواهیم رفت تا این ناکامی‌ها را در مسابقات داخلی جبران کرده و هواداران‌مان را خوشحال کنیم.

در این هنگام خبرنگاری پرسید منظور شما قهرمان شدن پرسپولیس در آسیاست که علی عسگر گفت: توکل به خدا، ما تلاش‌مان را انجام می‌دهیم ولی همه چیز دست خداست و امیدواریم با حمایت هواداران و برنامه‌های کادر فنی به موفقیت دست یابیم.