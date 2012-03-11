به گزارش خبرگزاری مهر، خط تولید 400 هزار تنی میلگرد با ظرفیت 400 هزار تن تولید میلگرد فولادی- ساختمانی و اشتغالزایی 400 نفر به طور مستقیم و اشتغالزایی 2 هزار نفربه طور غیر مستقیم روز گذشته آغاز به کار کرد.

مجتمع فولاد آریا ذوب، فعالیت خود را در زمینه ذوب و نورد از سال 1383 آغاز به کار کرده و هم اینک پس از 7 سال تولید انواع میلگرد را آغاز کرده است.

محمدرضا رحیمی، معاون‌اول رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح این مجتمع با تاکید بر تولید نوع خاص میلگرد آجدار در این مجتمع خاطرنشان کرد: این کارخانه بدون حمایت دولت و تنها با سرمایه بخش خصوصی اجرا شد.

سیدایی، معاون برنامه ریزی استانداری استان البرز نیز در این مراسم گفت: پس از تبدیل این منطقه به استان البرز طی یک سال و نیم گذشته اقدامات مناسبی برای تحول و توسعه آن برداشته شده که در حال حاضر نیز الویت اصلی آمایش زمین استان است که در سند چشم انداز 1404 استان توسط گروهی از نخبگان همین استان دردست بررسی است.

عضو هیات مدیره مجتمع فولاد آریا ذوب نیز در این مراسم با بیان اینکه این کارخانه با 25 هزار تن تولید شروع به کار کرد گفت: این میزان تولید با سرمایه بخش خصوصی به 100 هزار تن و در مدت شش ماه به 400 هزار تن افزایش یافت.

وی گفت: تولید شمش که در مرحله بعدی قرار دارد نه تنها برای تامین مواد اولیه بلکه علاوه بر آن در راستای کاهش مصرف انرژی در تولید نوع خاصی از میلگرد که ارزیابی زلزله و استاندارد های بین المللی در آن در نظر گرفته شده صورت می‌گیرد.

گفتنی است، این مجموعه با سرمایه 600 میلیارد ریالی توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده است.

