مسئولان شاهین به مردم دروغ نگویند/ از اول هم به زمین حافظیه اعتراض داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری در حاشیه تمرین امروز یکشنبه استقلال با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: برخی مسئولان شاهین بوشهر روز شنبه اعلام کرده بودند که تغییر زمین بازی فینال به این خاطر است که می خواهند استقلال را قهرمان کنند. من از مسئولان این باشگاه می خواهم که به مردم دروغ نگویند چرا که هیچکس به دنبال این نیست که استقلال را قهرمان کند.

وی در مورد میزبانی شیراز نیز گفت: ما در جلسه ای هم که قبلا در مورد میزبانی فینال جام حذفی داشتیم تنها نگرانی مان را تنها در مورد زمین چمن ورزشگاه حافظیه اعلام کردیم که همان زمان مسئولان وعده دادند که تا بازی فینال زمین را ترمیم کنند که این به عنوان صورتجلسه قید شده و باید زمین تا روز 25 اسفند آماده باشد.

پورحیدری خاطرنشان کرد: تصور ما این بود که دلیل جابجایی شیراز به اهواز به خاطر آماده نبودن زمین ورزشگاه حافظیه بود که امیدواریم مشکل تا روز بازی حل شود. این جزو مصوبات جلسه ای بوده است که ما با حضور مسئولان باشگاه شاهین داشته ایم وامیدواریم روز پنجشنبه به وعده ای که داده شده عمل کنند.

سرپرست تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه بازیکنان این تیم خسته هستند گفت: از مسئولان خواسته ایم که شرایط تیم ما را درک کنند. در حالی که ما برای دیدار برابر الریان مجبور بودیم سفر پرفشاری را داشته باشیم فدراسیون روز شنبه برای ما بازی گذاشت در حالی که پرسپولیس باید روز دوشنبه بازی کند و این عدالت نیست.

پورحیدری در مورد مصدومیت کیانوش رحمتی نیز گفت: وضعیت نهایی کیانوش رحمتی عصر امروز یکشنبه و پس از معاینه توسط پزشک متخصص مشخص خواهد شد. امیدواریم مصدومیت این بازیکن جدی نباشد و بتواند ما را در دیدار فینال جام حذفی همراهی کند.

دیدار فینال بیست و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور ساعت 15 روز پنجشنبه 25 اسفندماه بین تیم های استقلال تهران و شاهین بوشهر در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.