استقلال: عبدی اخراج شده بود/ راه آهن: طهمورثی اخراج شد نه بهادر عبدی!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از به صدا درآمدن سوت پایان بازی صنعت نفت آبادان - راه آهن شهرری، یکی از بازیکنان تیم راه آهن شهرری از داور کارت قرمز گرفت و بدین ترتیب از همراهی زردپوشان در دیدار با استقلال بازماند. برخی منابع خبری پس از آن بازی از بهادر عبدی به عنوان بازیکن اخراجی تیم راه آهن یاد کرده و او را بازیکن محروم زردپوشان در دیدار با استقلال معرفی کردند.

استقلالی‌ها با این تصور که بهادر عبدی بازیکن اخراجی تیم راه آهن شهرری بوده و اجازه همراهی تیم در دیدار با آبی پوشان را نداشته است به دنبال تغییر نتیجه دیدار با شاگردان دایی برآمده و اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند. در شرایطی که استقلالی‌ها اعتقاد دارند، بهادر عبدی محروم بوده و با وجود محرومیت مقابل آنها بازی کرده است، راه آهنی‌ها با طرح موضوعی متفاوت جریان تغییر نتیجه بازی را کلا منتفی می‌دانند.

براساس اعلام حسین قدوسی، مدیر روابط عمومی باشگاه راه آهن آن بازیکنی که در دیدار این تیم مقابل صنعت نفت آبادان از زمین اخراج شده امیر طهمورثی است نه بهادر عبدی! قدوسی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: فیلم بازی و گزارش داور مسابقه صنعت نفت آبادان - راه آهن شهرری موجود است. در فیلم بازی به خوبی مشخص است آن بازیکنی که اخراج شده طهمورثی است نه عبدی. این بازیکن تیم راه آهن از سوی سازمان لیگ برتر به عنوان یکی از بازیکنان محروم هفته بیست و هفتم لیگ برتر معرفی شده و عبدی مشکلی برای همراهی تیم نداشته است.

با این اوصاف اقدام استقلالی‌ها برای تغییر نتیجه بازی که در آن با نتیجه تساوی 2 بر 2 متوقف شدند، بی فایده است و نتیجه این مسابقه تغییر نخواهد کرد.