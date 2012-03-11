دانش آموزان مدارس روستایی کرمان کارت همیار پلیس دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود غفوریان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم نواختن زنگ آماده باش همیاران پلیس از نام نویسی 195 هزار همیار پلیس در استان کرمان خبر داد و اظهار داشت: طی روزهای آینده، کارت شناسایی همیار پلیس و پلیس یاران نوجوان و جوان، حکم همکاری و همیاری همیاران پلیس و پلیس یاران به آنان اهدا خواهد شد.

وی همچنین گفت: در سال جاری پارک ترافیک در کرمان و چند شهرستان این استان احداث شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان ادامه داد: علاوه بر ارایه آموزش های ترافیکی به دانش آموزان در محل پارک ترافیک، پلیس های راهنمایی و رانندگی با حضور در مدارس، مقررات ترافیکی را به دانش آموزان آموزش داده اند.

سرهنگ غفوریان ضمن اشاره به دریافت کارت همیار پلیس توسط دانش آموزان مدارس روستایی حاشیه جاده های کرمان اظهار داشت: به طور متوسط در سال جاری 50 هزار دانش آموز به طور مستقیم مقررات و آموزش های ترافیکی را فرا گرفته اند.

