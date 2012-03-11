تبدیل وضعیت 12 هزار نیروی شرکتی در تهران/ اعزام دانش آموزان به مکه

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله ابراهیمی افزود: با ابلاغ مصوبه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی 12 هزار نفر از کارکنان نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی استان تهران در دو بخش قرارداد معین و کارگری تبدیل وضعیت شده اند.

وی با اشاره به اجرای کامل قانون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در استانداری تهران اظهار داشت: تاکنون بیش از 330 نفر از نیروهای شرکتی در این استانداری با قرارداد مستقیم، قرارداد معین شده اند.

این مسئول نظارت دقیق دستگاههای اجرایی در خصوص تسویه حساب و پرداخت سنوات 11 ماه اول سال نیروهای شرکتی با پیمانکاران را خواستار شد و ادامه داد: سنوات دو ماه آخر سال که شامل عیدی و پاداش و ... است، به عهده دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با کارکنان خود خواهد بود.

دانش آموزان شهرستانهای استان تهران عازم مکه می شوند

مدیر دانش آموزی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: تعداد 191 نفر از دانش آموزان پسر شهرستانهای استان تهران که در سرزمین وحی به سر می برند، سال 91 را در کنار خانه خدا نو می کنند.

سید قاسم قربانپورگنجی افزود: این دانش آموزان به همراه 9 مربی در قالب سه کاروان به عمره مفرده اعزام شدند که اولین کاروان در قالب 50 نفر جمعه شب و دومین کاروان در قالب 120 نفر شنبه شب به سرزمین وحی رفت و سومین کاروان نیز امشب راهی خانه خدا می شود.

وی در خصوص برنامه های این سفر روحانی اظهار داشت: این سفر با برنامه های فرهنگی، تربیتی، بدرقه و استقبال همراه است که در شهر مدینه منوره نیز نشستهای فرهنگی ویژه این دانش آموزان برگزار خواهد شد.

اعتبارات مشاغل خانگی در فیروزکوه افزایش یافت

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شرق استان تهران از دو برابر شدن اعتبارات مشاغل خانگی شهرستان فیروزکوه خبر داد.

ابراهیم اکبری بیان کرد: ظرفیت تسهیلات شهرستان در بحث مشاغل خانگی در سال 90، 554 میلیون تومان بود که با هماهنگی انجام شده با مدیرکل میراث فرهنگی استان و پیگیریهای ایشان، 500 میلیون تومان دیگر به آن اضافه شد.

وی افزود: اصل موضوع، واگذاری کمک هزینه به برخی هنرمندان از محل این تسهیلات و نه ایجاد اشتغال از این طریق بود که این اداره بنا به سیاستهای راهبردی استان، به اعلان فراخوان و واگذاری وامها پرداخت.

این مسئول گفت: هنرمندانی که در این قضیه ورود پیدا کرده و تحت پوشش میراث فرهنگی باشند، با ماهی 20 هزار تومان بیمه تأمین اجتماعی با ارائه کلیه خدمات می شوند که یکی از آنها دریافت تسهیلات است و این امر در بودجه سال 90 دولت نیز مصوب شده بود.

وی عنوان کرد: سهمیه اشتغال در نظر گرفته شده برای این نهاد در شهرستان فیروزکوه در سال 90، 295 نفر بود که تاکنون 320 نفر مشغول به کار شده و آمار آنان در سامانه "رصد" ثبت شده است.

تقدیر مردم لواسانات و رودبارقصران از تلاشهای پلیس راهور

مردم بخش لواسانات و رودبارقصران، از تلاشهای راهور این منطقه در تلاش برای برطرف شدن ترافیک و تسهیل تردد خودروها تقدیر کردند.

مردم بخش لواسانات و رودبارقصران که از بارش برف و کولاک در منطقه "زردبند" و گردنه "قوچک" غافلگیر شده بودند، تلاش راهور لواسانات و رودبارقصران در ایجاد آرامش و کمک به خودروهای در راه مانده را ستودنی دانستند.