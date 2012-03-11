تصویب اصلاحیه بودجه سال 1390 شهرداری تهران / نصب پایه دکل های مخابراتی بدون مجوز در سطح شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان تصویب این لایحه رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: اصلاحیه بودجه سال 90 شهرداری تهران در دو بخش هزینه ای و سرمایه ای است که بر این اساس در بودجه هزینه ای عملکرد قطعی سال 89 را مبنای اندازه گیری قرار دادیم تا بتوان از این طریق معیاری برای دفاع و ارزیابی لایحه اصلاحیه بودجه پیدا کرد.

براساس این مصوبه از سر مجمع اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) مبلغ 346 میلیارد تومان کسر و به سرجمع اعتبارات هزینه ای (جاری) اضافه می شود. براساس جدول پیوست این لایحه هزینه هایی از جمله حقوق و مزایای کارکنان رسمی و قراردادی شهرداری ، هزینه های جاری (انرژی و سوخت) مترو و اتوبوسرانی ، بودجه شرکت شهربان و فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی جز این اصلاحیه است .

خسرو دانشجو سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه فوق با اشاره به اصلاحیه حقوق و مزایایی کارکنان شهرداری تهران گفت: در زمان تصویب بودجه سال 90 طبق برنامه و سیاستهای که شامل تعدیل نیرو و کوچک سازی شهرداری و عدم پرداخت مزایای اضافه بود اعتبار مربوط به حقوق و مزایای کارکنان را تصویب کردیم که اکنون با تصویب این اصلاحیه به گونه ای تمام خطوط کلی آن سیاستها را نقض کرده ایم .

وی همچنین با اعتراض نسبت به بندهای اصلاحی اصلاحیه بودجه رفت و روب و فضای سبز خاطر نشان کرد: اینگونه اعتبارات در زمان تصویب بودجه قابل اندازه گیری است و فکر نمی کنم که نیازی به اصلاحیه داشته باشد.

خادم در پاسخ به این اعتراضات یادآوری کرد: مشکلی در بحث تعیین اعتبارات در زمینه فضای سبز وجود دارد ، بدلیل تنوع زیاد در گونه های فضای سبز مبنایی برای اندازه گیری دقیق هزینه ها وجود ندارد بنابراین قیمت تمام شده کارکرد انجام شده مشخص نیست.

سقف نیرو در شهرداری تهران افزایش پیدا نکرده است

محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز که در این جلسه حضور داشت در زمینه افزایش حقوق و مزایای کارکنان شهرداری تهران تاکید کرد: من این اطمینان را می دهم که سقف نیرو در شهرداری تهران افزایش پیدا نکرده است و با توجه به اینکه شهرداری یک مجموعه روبه گسترش است و با افزایش پارکها ، فضای سبز ، خانه های فرهنگ ، مجموعه های ورزشی و غیره حفظ همین تعداد نیرو به معنای کوچک سازی مجموعه است.

افزایش بودجه فرهنگی صرف هزینه آب و برق شد

وی همچنین در دفاع از لایحه اصلاحیه بودجه سال 90 شهرداری تهران با اشاره به اینکه در بسیاری از این بندها چون پایه و مبنا را اصلاح نکرده ایم هر سال با این گونه مشکلات مواجه هستیم.

شهردار تهران افزود: مثلا 49 میلیارد تومان افزایش بودجه فعالیتهای فرهنگی که در اصلاحیه بودجه آمده است بیشتر صرف هزینه های آب و برق ساختمانهای مجموعه فرهنگی می شود مشکل ما این است که این بودجه ها صرف فرهنگ نمی شود چرا که هزینه های انرژی و نگهداری بسیار افزایش یافته است.

مدیریت سبز اجرایی شود

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز در خصوص هزینه های انرژی ساختمان های شهرداری تهران خاطر نشان کرد: با توجه به مصوبه مدیریت سبز شورای شهر تهران در خصوص مدیریت مصرف منابع آب و برق و انرژی ، اگر شهرداری آن مصوبه را رعایت و پی گیری کند می تواند تا 20 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی داشته باشد.

درادامه بررسی اصلاحیه بودجه سال 1390 شهرداری تهران شهرداری موظف شد مبلغ 725 میلیارد تومان از اعتبارات هزینه نشده پروژه های سرمایه ای کسر و به سقف اعتبارات پروژه های عمرانی اولویت دار اضافه کند.



براین اساس به پروژه تونل صدر ـ نیایش 125 میلیون تومان ، بزرگراه امام علی 400 میلیارد تومان ، بزرگراه یادگار امام 50 میلیارد تومان ، پروژه ساماندهی رودخانه کن 30 میلیارد تومان و پروژه تعریض خیابان امام خمینی مبلغ 20 میلیارد تومان اضافه می شود و همچنین مبلغ یکصد میلیارد تومان نیز برای سایر پروژه های سرمایه ای بر حسب ضرورت در نظر گرفته شد.

نصب پایه دکل های مخابراتی بدون مجوز در سطح شهر

همچنین در این جلسه اردوبادی مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر درگزارش کوتاهی از نصب پایه دکل های مخابراتی بدون مجوز در سطح شهر خبر داد و گفت: یکسری از نهادهای دولتی بدون در نظر گرفتن نشانه های مصوب و با تخریب پیاده روهای بازسازی شده توسط شهرداری و عدم رعایت نکات ایمنی و با جانمای نامناسب و بر هم زدن مبلمان شهری اقدام به ساخت پایه و دکل های مخابراتی بدون مجوز شهرداری کرده است .

وی با ارائه تصویر مکانهای که اینگونه پایه های دکل در آن نصب شده است اظهار داشت: مصوبه ساماندهی آنتن ها و دکل های مخابراتی ، توسط وزارت کشور ابلاغ نمی شود چنانچه این مصوبه ابلاغ شود با قدرت و شدت بیشتر جلوی این اقدامات گرفته می شود.درنهایت مقرر شد شورای شهر این موضوع را پیگیری کند.

همچنین در ادامه جلسه مجمع عمومی شرکت واحد و اتوبوسرانی با ریاست عباس شیبانی ، هادی ساعی و پروین احمدی نژاد به عنوان ناظر و علیرضا دبیر به عنوان منشی به منظور تمدید مهلت قانونی فعالیت هیات مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی برگزار شد که در نهایت با رای اکثریت اعضای شورای شهر ، فعالیت هیات مدیره شرکت واحد به مدت 4 سال دیگر تمدید شد.

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهرتهران در جریان برگزاری مجمع عمومی شرکت واحد خاطر نشان کرد: طی دو سال گذشته شرکت واحد تغییرات بسیار مثبتی را در جهت ارائه خدمات به شهروندان، اصلاح و بهبود کیفیت خدمات اتوبوسرانی انجام داده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

در خواست اختصاص فضای بیشتر در اتوبوس ها به خانم ها

دکتر معصومه آباد عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر هم طی تذکری خواستار اختصاص فضای بیشتر در اتوبوس ها برای بانوان شد.

انتقاد از تاخیردر حرکت اتوبوس های بخش خصوصی

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر نیز در خصوص تاخیربرخی از اتوبوس های بخش خصوصی برای حرکت گفت: براساس اعتراض و نامه های برخی از شهروندان بسیاری از راننده ها در ابتدای خط برای پرکردن حداکثر ظرفیت اتوبوس هایشان بیش از 30 تا 40 دقیقه منتظر می مانند در حالی که برای مسافران بین مسیر جا دیگر نیست واز طرفی وجود ترافیک به خودی خود وقت مسافران را می گیرد چه برسد به اینکه 40 دقیقه هم باید در انتظار پرشدن اتوبوس باشند.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی که در جلسه حضور داشت قول پیگیری موارد فوق را به اعضای شورای شهر دادند. در ادامه جلسه همچنین لایحه « طرح کالبدی سکونت گاه مسگر آباد ، خاور شهر و قیامدشت در حریم شهرداری منطقه 15 تهران» به تصویب رسید.

دانشجو در این خصوص خاطر نشان کرد: خاور شهر، مسگر آباد و قیامدشت جز مراکز جمعیتی هستند که اراضی کشاورزی دارند، چنانچه طرح کالبدی نداشته باشند اراضی کشاورزی مورد هجوم ساخت و ساز قرار گرفته و از بین می روند بنابراین براساس مصوبه « الزام تهیه طرح کالبدی 21 نقطه جمعیتی شهر تهران» طری کالبدی این محله ها در کمیسیون عمران شورای شهر بررسی شد گرفت که به لحاظ شهرسازی و معماری مورد تائید کمیسیون قرار گرفته است.

براساس اظهارات سخنگوی شورای شهر و اینکه طرح کالبدی این مراکز جمعیتی در کمیسیون عمران شورا مورد تایید قرار گرفته است اعضای شورای شهر به لایحه آن رای مثبت دادند تا طرح کالبدی این 3 نقطه جمعیتی در کمیسیون ماده 5 شورای عالی و معماری شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی نیز بررسی و به تصویب نهایی برسد.

علیرضا دبیر نیز با اشاره به وجود مراکز جمعیتی ماشبه در مناطق 19 و 20 شهرداری تهران خواستار تهیه طرح کالبدی برای این مراکز شد. وی در این خصوص یادآور شد: محله های جمعیتی در مناطق 19 و 20 وجوددارد که مورد هجوم ساخت و سازهای بی رویه قرار گرفته است بهتر است برای این مراکز هم طرح کالبدی تهیه شود.