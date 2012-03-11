کشف مواد مخدر در خراسان رضوی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ماشاالله صادقی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی در خصوص اقدامات انجام شده برای پیشگیری و مبارزه با آسیب ها و معضلات اجتماعی و اعتیاد اظهارکرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر استان برای مقابله و مبارزه با مواد مخدر 3 هزار و 600 شهید داده است.

وی از وجود سه هزار معتاد در شهر مشهد خبر داد و اظهار کرد: این میزان معتاد نیازمند ساماندهی هستند.

وی با اشاره به قانون مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: در قانونی که برای مبارزه با اعتیاد در سال 86 تصویب شد مشکلاتی بوجود آمد و نتایج مطلوبی را به همراه نداشت.

وی افزود: در آن قانون با معتاد بیشتر به صورت مقابله ای برخورد می شد و این امر سبب شد زندان ها دو برابر شود و به دنبال آن ظرفیت زندان ها کاهش پیدا کرد و از سویی ایدز و هپاتیت نیز افزایش یافت.

سرهنگ صادقی تصریح کرد: اما در سال 89 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید که در این قانون دیگر با معتاد تنها به صورت مقابله ای برخورد نمی شد.

وی با بیان اینکه در قانون ذکر شده سه استراتژی و هدف متوازن دنبال می شود، ادامه داد: تشدید مقابله با عرضه، درمان و کاهش آسیب و پیشگیری این سه استراتژی را در بر می گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر خراسان رضوی تاکید کرد: در قانون قبلی پیشگیری در محلات، خانه، محیط های آموزشی و کارخانه جات و کارگاه ها پیش بینی نشده بود اما در قانون اصلاح شده فعلی تمام این موارد لحاظ شده است.

صادقی با بیان این مطلب که در سال گذشته، 45 کیلو شیشه کشف شده تصریح کرد: در قانون اصلاحی اگر شیشه یا مواد روانگردان از فردی دریافت شود مجازاتش اعدام است.

وی با تاکید بر اینکه مطابق ماده 15 هیچ معتادی به شرطی که خود را در کلینیک ها درمان کند مجرم نیست، عنوان کرد: طبق ماده 16 هر معتادی که خود را معالجه نکند نیروی انتظامی او را دستگیر کرده و تحویل مراکز اجباری ترک اعتیاد می دهد و معتاد تا سه ماه در آن مرکز نگه داری می شود.

وی افزود: اما چنانچه معتاد بعد از 3 ماه و خارج شدن از مرکز درمانی به اعتیادش ادامه دهد دستگیر خواهد شد.

قیمت تریاک در مشهد 70 درصد افزایش پیدا کرده است

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر خراسان رضوی تصریح کرد: میزان مصرف تریاک و حشیش کاهش یافته اما مصرف شیشه افزایش داشته است.

صادقی با بیان اینکه قیمت تریاک در مشهد 70 درصد افزایش پیدا کرده و گران شده است، گفت:ستاد مبارزه با مواد مخدر زیر نظر رئیس جمهور است و در استان ها نیز یک شورای هماهنگی به ریاست استاندار وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه قیمت شیشه 19 درصد کاهش یافته است، گفت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از 4 کمیته فرهنگی، درمانی، حقوقی و مقابله با عرضه تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته شیشه از خارج به کشور وارد می شد اما در حال حاضر در خود شهر مشهد در میدان شهدا تولید می شود، تصریح کرد: مواد روان گردان از اروپا و آمریکا وارد کشور شده و در مجالس شبانه مورد مصرف قرار می گیرد.

18 سازمان در خراسان رضوی برای مبارزه با مواد مخدر اقدام می کنند

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر خراسان رضوی بیان کرد: 18 سازمان در خراسان رضوی برای مبارزه با مواد مخدر اقدام می کنند.

صادقی با اشاره به مرکز ترک اعتیاد ماده 16 گفت: این مرکزبرای معتادین بی خانمان راه اندازی شده و مطابق آماری که از 100 نفر از آنها گرفته شده متوجه شدیم 85 نفر آنها علاوه بر اینکه به هیروئین معتاد بودند، شیشه هم مصرف می کردند.

وی تاکید کرد: پنج مکان نوده، رسالت، کوچه غربت ها و شهید رجایی در مشهد وجود دارد که با عبور از این مکان ها متوجه می شوید که مصرف مواد مخدر زیاد شده است.

وی با بیان این مطلب که 50 درصد از نگرانی های برای مبارزه با مواد مخدر اضطراب از آینده فرزندان این مرزو و بوم است، گفت: امروزه در دانشگاه ها جوان ها را فریب می دهند و می گویند اگر این ماده را مصرف کنید می توانید از شب تا صبح بیدار باشید و درس بخوانید.

وی افزود: در آرایشگاه های زنانه نیز تبلیغ می شود که اگر فلان ماده را مصرف کنی لاغر یا زیبا می شوی که اگر جلوی این عوامل گرفته نشود فاجعی عظیم بار می آید.

نهضتی جهادی برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود

وی با بیان این مطلب که فردی که می خواهد کمپ ترک اعتیاد بزند برای او هزار سنگ اندازی کرده و مشکل تراشی می کنند، افزود: در حال حاضر سازمان های مردم نهاد به دلیل اینکه یا خود و یا شخصی از خانواده شان در گذشته درگیر اعتیاد بوده اقدامات خوبی را انجام داده اند.

وی تاکید کرد: نهضتی جهادی باید برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود و کارهای فرهنگی مانند برپایی نمایشگاه انجام شود تا بتوانیم در زمینه مبارزه با مواد مخدر موفق باشیم.

وی با اشاره به این مطلب که بیکاری باعث اعتیاد نمی شود بلکه اعتیاد باعث بیکار می شود، گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه با معتاد به چشم مجرم نگاه شده بلاهای بسیاری بر سر ما آمده است.

همکاری شهرداری با ستاد مبارزه با مواد مخدر کم است

وی با بیان اینکه همکاری شهرداری با ستاد مبارزه با مواد مخدر کم است، تاکید کرد: بهزیستی، شهرداری، سازمان های مردم نهاد و شوراهای اجتماعی حاشیه شهر درراستای مبارزه با مواد مخدر همکاری کنند و رسیدگی به اعتیاد را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به ساماندهی و نگه داری معتادین تصریح کرد: در کیلومتر 5 جاده کلات با موافقتی که با وزیر کشور صورت گرفته مقرر شده تا مکانی را برای ساماندهی و نگه داری معتادین راه اندازی کنیم.

در ادامه این جلسه یکی از اعضای شورای شهر گفت: مسئولین یکی از کارهای عمده شان به جای رسیدگی به بحث اعتیاد حرف زدن است و در عمل هیچ اقدامی انجام نمی دهند.

غلامرضا خواجی افزود: خجالت دارد مسئولین این شهر در بحث اعتیاد کم کاری کنند و برای شهری معنوی اقدامی صورت نگیرد.

مسئولین به جای شعار فکری برای وضعیت اعتیاد این شهر بکنند

وی ادامه داد: من تقاضا دارم مسئولین شهر مبارزه با اعتیاد را جدی بگیرند و این قدر شعار ندهند مشهد شهر بهشت بلکه فکری برای وضعیت اعتیاد این شهر بکنند.

وی تاکید کرد: 30 سازمان در شهر متولی مبارزه با اعتیاد هستند و شهرداری به تنهایی نمی تواند با معظل اعتیاد مقابله کند.