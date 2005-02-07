سازمان مديريت هنوز اعتبار افزايش مستمري مددجويان را پرداخت نكرده است

سعيد ستاري در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت : تا كنون اعتباري كه هيات دولت از صندوق ذخيره ارزي براي افزايش مستمري افراد تحت پوشش كميته امداد در نظر گرفته بود پس از گذشت چندين ماه هنوزاز سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي پرداخت نشده است .

وي افزود: با توجه به شرايط حاد و مشكلاتي كه افراد نيازمند و مددجويان تحت پوشش با آن روبرو هستند بنابراين بايد اين اعتبارات هرچه سريعتر تا قبل از پايان سال به كميته امداد پرداخت شود تا اين نهاد بتواند با افزايش مستمري افراد تحت حمايت، حداقل كمي از مشكلات آنها بكاهد .

وي به برنامه هاي حمايتي كميته امداد درايام دهه فجر اشاره كرد و اظهار داشت : در اين ايام به هر يك از افراد خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد كارت پوشاك به مبلغ 10 هزار تومان براي خريد از فروشگاه پوشاك اين نهاد داده مي شود .

معاون امور حمايتي كميته امداد استان تهران گفت: سبد خواروبار نيز به طور متوسط براي هر نفر به ميزان 17 كيلو برنج ، روغن ، قند ، شكر و پنير در نظر گرفته شده است كه به تمامي مددجويان تعلق مي گيرد.

ستاري افزود: همچنين تا پايان اسفندماه با كمك وزارت بازرگاني سبد كالاي خانواده يارانه اي با سرانه 1000 تومان براي هر نفر به تمامي افراد تحت پوشش داده مي شود.

وي اظهار داشت: 2 ميليارد و 500 ميليون تومان اعتباري است كه براي سبد كالاي بيش از 230 هزار نفر افراد تحت پوشش و موردي دراستان تهران اختصاص داده شده است.