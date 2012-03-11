مسئولان فارس گرانفروشی در شیراز را مهار کنند

به گزارش خبرنگارمهر، علی زحمتکش بعد از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به وضعیت بازار شب عید در این شهر، گفت: گرانی اجناس در شیراز باعث نگرانی و نارضایتی مردم شده است.

وی تاکید کرد: گرانی در بازار شد عید طعم تلخی را برای مردم به همراه خواهد داشت که مسئولان باید از بروز چنین اتفاقی جلوگیری کنند.

رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد: وضعیت گرانی به جایی رسیده که مراجع تقلید نیز سخنانی در این راستا فرموده اند اما متاسفانه برخی به این سخنان توجه ندارند.

زحمتکش با اشاره به اینکه مسئولان از شعار دادن پرهیز کنند، گفت: با شعارهای مختلف اتفاقی روی نمی دهد بلکه مسئولان باید توجه داشته باشند با برنامه ریزیهای درست به فکر وضعیت گرانی در بازار باشند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه همکاری در میان دستگاه های مختلف باعث آماده تر شدن شیراز برای ایام نوروز خواهد شد تصریح کرد: شیراز باید به شکلی آماده نوروز شود که در شان مردم شیراز باشد و این مهم تنها با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی روی خواهد داد.

رئیس شورای شهر شیراز ادامه داد: برخی از دستگاه های خدمات رسان همچنان به حفاریهای سطح شهر ادامه می دهند در حالیکه از مدتها قبل اعلام شده بود این فعالیتها در ایام نوروز باید تعطیل شود.