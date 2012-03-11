نزاع؛ بیشترین مراجعات نوروزی پزشکی قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرزاق برزگر اعلام کرد: درگیریهایی که به دنبال تصادفات جزئی بین دو یا چند وسیله نقلیه رخ داده از بیشترین مراجعات پزشکی قانونی است که به علت ناراحتی و عدم کنترل، بعد از این حوادث مشاجره لفظی رخ می دهد و بعضاً این مشاجرات به درگیریهای فیزیکی منجر می شود.

وی افزود: بسیاری از این درگیریها همراه با آثار و علایم ضرب و جرح هستند و به دنبال آن منجر به شکایت از طرف مقابل و ارجاع به پزشکی قانونی می شود و در پزشکی قانونی هم مشاهده کرده ایم آنچه زمینه اولیه دعوا و منازعه و آسیب به افراد شده همان تصادف جزئی بوده است.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر اینکه بسیاری از حوادث رانندگی غیرعمدی هستند اظهار داشت: موارد نادری وجود دارد که در تصادفی، عمد در کار باشد و در غالب حوادث رانندگی که عمدتاً سهوی هستند، به علت تحمل پایین افراد به منازعه و تبعات بعدی آن ختم می شود.

دکتر برزگر با اشاره به افزایش سفرهای برون شهری در روزهای پیش رو که آغاز تعطیلات نوروزی هستند گفت: در ایامی که هستیم به علت تعطیلات نوروزی، سفرهای برون شهری افزایش پیدا می کنند و حجم ترافیک خودروها بیشتر می شود و بالطبع وقتی مسافرت برون شهری بالا باشد و حجم خودرو در خیابان زیاد، احتمال وقوع تصادف نیز بیشتر می شود.

وی از همه مسافران خواست در حوادث رانندگی با تحمل و سعه صدر برخورد نمایند تا ضمن طی مراحل قانونی و جبران خسارت از طریق مبادی ذیربط، خاطرات خوش سفر با وقایعی تلخ تر از یک تصادف تلخ نشود.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی با یادآوری هشدارهای دستگاههای ذیربط برای رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ابراز امیدواری کرد همه مسافران در نوروز سال 1391 سفر شاد و بی خطری داشته باشند.