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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

دهقان با مهر مطرح کرد:

چراسازمان بازرسی قبل از ثبت‌نام نامه نزده بود/ جلسه مجلس درمورد فوتبال

چراسازمان بازرسی قبل از ثبت‌نام نامه نزده بود/ جلسه مجلس درمورد فوتبال

رئیس کمیته ورزش و جوانان مجلس از برگزاری جلسه ویژه نمایندگان برای بررسی نامه سازمان بازرسی به فدراسیون فوتبال خبر داد و گفت: اگر قرار بر شرکت نکردن افراد بازنشسته در انتخابات فدراسیون فوتبال بود، چرا این نامه قبل از ثبت نام ارسال نشده بود؟

علیرضا دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نامه سازمان بازرسی کل کشور قبل از برگزاری انتخابات به فدراسیون فوتبال مبنی براینکه بازنشسته ها حق حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال را ندارند، گفت: اگر واقعا چنین قانونی وجود داشته چرا سازمان بازرسی قبل از ثبت نام این اقدام را انجام داده است؟

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی می توانست خیلی پیشتر از اینها یعنی حتی قبل از نام نویسی کاندیداها برای تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال این نامه ها را به این فدراسیون ارسال کند تا افراد بازنشسته ای مانند کفاشیان در این انتخابات شرکت نکنند.

رئیس کمیته ورزش و جوانان مجلس با بیان اینکه با این اقدام سازمان بازرسی و استعفای کفاشیان ممکن است "فیفا" فوتبال ایران را به حال تعلیق درآورد، گفت: در این شرایط حساس نباید مسئولان ذیربط کاری کنند که به وجه بین المللی فوتبال کشور خدشه ای وارد شود.

وی در خصوص اقدام نمایندگان مجلس برای خارج شدن فدراسیون فوتبال از این بحران گفت: ما هم اکنون بدنبال برگزاری جلسه ویژه ای با مسئولان مربوطه در مجلس هستیم تا بلکه بتوانیم فدراسیون فوتبال را از این بحران خارج کنیم.

به گزارش مهر، سازمان بازرسی کل کشور قبل از برگزاری انتخابات - و نه قبل از ثبت نام کاندیداها - در دو نامه به وزارت ورزش اعلام کرد که بازنشسته ها حق حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال را ندارند.

کد مطلب 1557402

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