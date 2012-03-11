تحصیل پنج هزار طلبه خواهر در اصفهان/ طلبگی در امتداد مسیر انبیاء است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان از تحصیل حدود پنج هزار نفر در حوزههای علمیه خواهران استان اصفهان خبر داد.
حجتالاسلام سیدمهدی ابطحی یادآور شد: در استان اصفهان بالغ بر 2 هزار نفر نیز از حوزههای علمیه خواهران فارغالتحصیل شدهاند و بسیاری از آنها از طریق سازمان آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر جذب شدهاند و تعدادی نیز به عنوان مبلغ در جلسات وعظ و سخنرانی برای بانوان به بیان تفسیر احکام و مسائل دینی میپردازند.
وی با اشاره به کمبود روحانیان مرد جهت اقامه نماز در مراکز مختلف از قبیل دبیرستانهای دخترانه و همچنین حوزههای علمیه خواهران، یادآور شد: بر اساس استفتاء صورت گرفته از حضرات آیات عظام خامنهای، مکارم شیرازی، نوری همدانی، بهجت و مظاهری بانوان نیز میتوانند اقامه نماز را به عنوان امام جماعت برای خواهران به عهده بگیرند.
ابطحی از شخصیتهایی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، سید رضی، امام راحل(ره) و آیتالله خامنهای به عنوان ماحصل فعالیت حوزههای علمیه یاد کرد و افزود: بر هیچ کس پوشیده نیست حتی زمانی که دانشگاهی وجود نداشت شخصیتهایی مانند شیخ بهایی، ابوعلی سینا و امثال آنها از حوزهها فارغالتحصیل شدند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان به بانو مجتهده امین اشاره کرد و گفت: در زمان خفقان رضاشاهی که بانوان خانهنشین بودند بانو مجتهد امین به تحصیل علوم دینی مشغول شد و به درجه اجتهاد رسید که امروز یکی از مفاخر عظیم شیعه و بهویژه مردم عالم پرور اصفهان است.
وی با اشاره به وجود 39 مدرسه علمیه سطح دو و شش مرکز تخصصی و موسسه آموزش عالی حوزوی که طلاب را در مقطع سطح سه پرورش میدهند در استان اصفهان، یادآور شد: از این لحاظ استان اصفهان در سطح کشور، از وضعیت ممتازی برخوردار است.
اهداف راهاندازی حوزههای علمیه خواهران
ابطحی یکی از اهداف راهاندازی حوزههای علمیه خواهران را تربیت نیرو برای خود حوزههای علمیه دانست و افزود: هدف دیگر این مراکز تربیت مشاوران مذهبی و مبلغان کارآمد برای جامعه است.
وی یادآور شد: همان گونه که برادران به مبلغ نیاز دارند خواهران نیز از این قاعده مستثنی نیستند، ما نیاز به مبلغه داریم که مسائل دینی اعم از عقاید، احکام، مسائل اخلاقی و دینی را به طور کلی بازگو و تشریح کنند.
مسیر طلبگی یک مسیر الهی و در امتداد مسیر انبیاء است
معاون فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران گفت: مسیر طلبگی یک مسیر الهی و در امتداد مسیر انبیاء است.
حجتالاسلام محمدتقی قندی در جمع طلاب و مسئولان مدرسه علمیه کوثر تویسرکان به تبیین و تشریح وظیفه سنگین مسئولان مدارس علمیه پرداخت و تصریح کرد: مسیر طلبگی یک مسیر الهی و در امتداد مسیر انبیاء و ائمه معصومین(ع) است.
وی افزود: بهترین فرصت برای ترویج مبانی اسلام در اختیار طلاب قرار گرفته است.
وی به وظیفه سنگین طلاب درسطح اجتماع اشاره کرد و یادآور شد: مهمترین فعالیت طلاب ابلاغ فرامین الهی به مردم است و با اهتمام به این امر باید به علوم دینی مجهز شوند و با قدرت حرکت کنند.
حضور فعال مبلغان مدارس خواهران یزد در اردوی راهیان نور
بر اساس این گزارش، تعدادی از مبلغان مدارس علمیه خواهران استان یزد در کاروانهای راهیان نور دانشآموزان دختر سال دوم دبیرستان کل استان یزد شرکت کردند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد با اشاره به اعزام مبلغان مدارس علمیه استان یزد به مناطق جنگی تصریح کرد: مبلغان مدارس علمیه خواهران همراه با سه هزار نفر از دانشآموزان استان یزد و به درخواست اداره آموزش و پرورش اعزام شدند.
حجتالاسلام سید ناصر محمدی افزود: مبلغان در این اردو در مورد فرهنگ ایثار و شهادت، احکام و مسائل دینی برای دانشآموزان به ایراد سخن پرداختند.
اخبار حوزههای علمیه خواهران/
تحصیل پنج هزار طلبه خواهر در اصفهان/ طلبگی در امتداد مسیر انبیاء است
قم - خبرگزاری مهر: مسیر طلبگی یک مسیر الهی و در امتداد مسیر انبیاء ، تحصیل پنج هزار طلبه در حوزههای علمیه خواهران استان اصفهان و حضور فعال مبلغان مدارس خواهران یزد در اردوی راهیان نور از جمله اخبار حوزه های علمیه خواهران است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان از تحصیل حدود پنج هزار نفر در حوزههای علمیه خواهران استان اصفهان خبر داد.
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