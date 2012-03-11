به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم در هفته دوازدهم از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به مصاف تیم صنعت نفت آبادان خواهد رفت.
در حالی که دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و شهرداری تبریز از هفته یازدهم نیم فصل دوم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت ۱۶ روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه به میزبانی شهرداری تبریز در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار میشود، اما صبای قم در هفته دوازدهم این رقابتها در خانه مقابل صنعت نفت آبادان صف آرایی میکند.
بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال در این دیدار حساس از هفته دوازدهم مسابقات دور برگشت لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور تیمهای صبای قم و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۷ روز شنبه نوزدهم فروردین ماه در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم با یکدیگر دیدار میکنند.
استراحت امیدهای صبای قم در هفته بیست و دوم لیگ برتر امید
تیم فوتبال امید صبای قم در هفته نهم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاههای کشور به دلیل قرعه استراحت به میدان نخواهد رفت.
در حالی که مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور بعد از انجام دیدارهای هفته هشتم از نیم فصل دوم خود، روزهای پایانی هفته جاری در شهرهای مختلف کشورمان پیگیری خواهد شد، صبای قم در بازی نهم دور برگشت خود استراحت میکند اما در هفته دهم نیم فصل دوم با حریف خوزستانی خود یعنی تیم ف وتبال امید استقلال اهواز دیدار خواهد کرد
دیدار دو تیم صبای قم و امید استقلال اهواز در نهمین هفته از نیم فصل دوم این دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاههای کشور به میزبانی تیم صبای قم در ورزشگاه تختی شهر مقدس قم و در حضور تماشاگران این تیم برگزار میشود.
رفع محرومیت دو بازیکن صبا برای دیدار با شهرداری تبریز
دو بازیکن تیم فوتبال صبای قم با رفع مصدومیت خود میتوانند صبای قم را در دیدار هفته یازدهم دور برگشت لیگ برتر فوتبال مقابل شهرداری تبریز همراهی کنند.
در حالی که صبا مقابل ذوب آهن دو بازیکن را به دلیل محرومیت و مصدومیت در اختیار نداشت و یکی از آنها اکبر صادقی در کنار مجید حیدری بود، بازگشت بازیکنان محروم تیم صبای قم موجب خواهد شد تا کادر فنی برای انتخاب ترکیب دلخواه دیدار با شهرداری تبریز دستشان بازتر بوده و تیم فوتبال صبای قم نیز با انگیزه بازیکنان در دیدار حساس عصر روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه برابر تیم فوتبال شهرداری تبریز بازی خوبی را به نمایش بگذارد.
صبای قم در حالی به مصاف با شهرداری تبریز میرود که از ۲۷ مسابقه قبل خود در یازدهمین دوره بازیهای لیگ برتر فوتبال تاکنون ۴۲ امتیاز کسب کرده است و در حال حاضر تیم پنجم جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس محسوب میشود
اعلام زمان برگزاری دیدار برگشت صبای نوین قم با نماینده ارومیه
زمان برگزاری دیدار برگشت تیمهای فوتبال صبای نوین قم و آذر آب ارومیه در مرحله پلی آف فوتبال جام آزادگان مشخص شد.
۱۲ تیمی که از گروههای شش گانه مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان در مرحله پلی آف حضور دارند، تیمهایی هستند که در گروههای خود یا در رده پنجم و یا در مکان ششم ایستادهاند.
بر اساس شیوه برگزاری رقابتهای فوتبال لیگ دسته سوم جام آزاگان از سوی سازمان لیگ آزادگان، تیمهای پنجم گروههای شش گانه با تیمهای ششم بازی میکنند و در پایان دو دیدار رفت و برگشت، تیمهای برنده در لیگ دسته سوم برای فصل آینده باقی خواهند ماند.
جایگاه ششم صبای قم در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور
صبای قم با کسب جایگاه ششم مرحله گروهی به کار خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور پایان داد.
امسال مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور در دو گروه هشت تیمی با شرکت ۱۶ تیم برگزار شد و طی آن تیمهای حاضر در گروههای دو گانه بازیهای خود را به شکل دورهای برگزار کردند تا در نهایت از هر گروه دو تیم به نیمه نهایی صعود کنند.
در پایان رقابتهای مرحله مقدماتی و در گروه دوم جایی که تیم فوتبال نوجوانان صبای قم حضور داشت، تیم سپاهان اصفهان به عنوان صدرنشین جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را کسب کرد در حالی که تیم صبای قم در رده ششم قرار گرفت و در فصل آینده لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور نیز حضور خواهد داشت.
قم - خبرگزاری مهر: مسابقه صبای قم با صنعت نفت آبادان در هفته دوازدهم دور برگشت لیگ برتر فوتبال، استراحت امیدهای صبای قم در هفته بیست و دوم لیگ برتر امید و رفع محرومیت دو بازیکن صبا برای دیدار با شهرداری تبریز عناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم در هفته دوازدهم از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به مصاف تیم صنعت نفت آبادان خواهد رفت.
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