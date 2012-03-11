پنج هزار و 800 هکتار از اراضی قزوین زیرکشت زیتون می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادری ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در سال آینده پنج هزار و800 هکتار از اراضی استان در حاشیه رودخانه های شاهرود و قزل اوزن زیر کشت زیتون خواهد رفت.



نادری افزود: تاکنون بیش از50 میلیارد ریال اعتبار برای طرح توسعه زیتون به مناطق طارم و الموت تأمین و هزینه شده است.



وی پیشرفت فیزیکی این پروژه را 45 درصد اعلام کرد و از مدیران دستگاههای عضو کارگروه خواست برنامه های اجرایی سال91 خود را به همراه اولویت های اجرا شده سال90 دراولین جلسه سال آینده کارگروه اعلام کنند.



مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری نیز گفت: براساس آئین نامه جدید کارگروه اقتصادی کمیته های توسعه صادرات، تنظیم بازار، تخصیص آب و کمیته تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به کمیته های کارگروه اضافه شده اند.



محسن مبارکی افزود: اعضاء کمیته های جدید به کمیته کارگروه اعلام خواهد شد.



در این جلسه همچنین مقرر شد با فعالیت های آبخیزداری با تشکیل تعاونی های آبیران و ایجاد شبکه های آبیاری پایین دست پنج سد در دست مطالعه و اجرای استان با اولویت سدهای نهب و بالاخانلو مورد اجرا گذاشته شود.



همچنین مقرر شد توسعه آبیاری تحت فشار زیر شبکه آبیاری دشت قزوین به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرد.