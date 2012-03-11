به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی و هماهنگی گروههای فرهنگی ـ هنری اعزامی به کشورهای ایراننشین برای برگزاری جشن نوروز، پیش از ظهر امروز با حضور هنرمندان رادیو و تلویزیون و تنی چند از مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حسینیه الزهرای این سازمان برگزار شد.
محمدباقر خرمشاد، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این مراسم اظهار داشت: رابطه کشورها در سالهای اخیر به دو شکل رسمی و غیررسمی دنبال شده که نوع رسمی آن از طریق وزارت امور خارجه و در راستای منافع ملی، قراردادها و تفاهمات پیگیری میشود و نوع غیررسمی آن، رابطه دولتها با ملل گوناگون به معنی هدف گرفتن آنان برای رسیدن به منویات آن دولت است.
وی ادامه داد: برای همین است که دولتها از دیپلماتها و فعالان فرهنگی کارکشته برای یارگیری و تأمین منافع کشور خود در سایر کشورها استفاده میکنند که در کشور ما، این وظیفه، یعنی ارتباطگیری با ملتها به عهده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گذاشته شده است.
مراد عنادی و محمدباقر خرمشاد، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نشست امروز
خرمشاد افزود: قبل از آنکه عبارت «دیپلماسی فرهنگی» به کار برده شود، این موضوع در اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گنجانده شده بود و این سازمان مؤظف است تا از روشهای فرهنگی برای نزدیک شدن به ملتها و یارگیری از میان آنها استفاده کند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دو صد یا حتی چندصد سال عقب نگه داشته شده بود و انقلاب سال 57 راه را برای رسیدن به اهداف بسیار بزرگ هموار کرد؛ چنانکه تا پیش از انقلاب، موشک هوا کردن، ضربالمثلی برای نشان دادن کارهای بزرگ بود، اما نظام اسلامی آن ناشدنی را شدنی کرد.
وی گفت: وقتی دشمن بعثی در سال 59 به خاک ایران اسلامی حمله کرد، ما حتی سیم خاردار نداشتیم تا با استفاده از آن از رزمندگانمان محافظت کنیم، اما امروز موشک آزمایش میکنیم و به رغم تحریم، دستاوردهای گوناگونی در عرصههای مختلف داشتهایم.
خرمشاد با بیان اینکه دشمنان نظام و انقلاب حتی از ورود کالاهای دو منظوره به کشور جلوگیری میکنند، اضافه کرد: امروز کشور ما در تحریم سخت و مطلق دولتهای غربی است و ما از زمین، هوا و دریا محدود شدهایم؛ با این وجود، 4 میلیون و نیم دانشجو در مقاطع گوناگون اعم از دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی تحصیل میکنند.
وی سخن خود را اینگونه ادامه داد: ما در 33 سال گذشته دائماً تهدید شدهایم و گاهی حتی خوشبینترین آدمها هم گمان کردهاند که دیگر با این ضربه سنگین دشمن از پا در خواهیم آمد، اما به لطف خدا این نظام همچنان کار خود را با اتکا به قدرت فرهنگی و خودباوری ملی به پیش برده است.
محمدباقر خرمشاد، رئیس و عسکری معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نشست امروز
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه با اشاره به یک خاطره از زمان ملی شدن صنعت نفت گفت: هنگامی که صنعت نفت ما ملی میشد، سپهبد رزمآرا میگفت، کشور ما تا امروز توانسته «لوله هنگ» (آفتابه) بسازد. مگر میشود کسی بتواند صنعتی به این وسعت را خود اداره کند و متکی به نیروهای خارجی نباشد. اما جوانان ما روز و شب کار کردند و فسفر سوزاندند تا ما از آفتابهسازی به اینجا رسیدیم.
وی اضافه کرد: چند وقت پیش یکی از دوستان ما قصد داشت برای معالجه به انگلستان برود. در تماس با مراکز پزشکی لندن به او اعلام کردند که بهترین بیمارستانها و مراکز درمانی در تهران هست و بهتر است به آنجا مراجعه کنید. این در حالی اتفاق میافتد که قبلاً اگر دانشجوی ایرانی تحصیلکننده در یکی از دانشگاههای خارجی در پایاننامه خود از کلماتی مثل جنگل، کوه، برف یا اسکی استفاده میکرد به او میگفتند: مگر در کشور شما کوه و برف و جنگل هم هست؟!
خرمشاد آنگاه با اشاره به تهاجم آثار سینمایی به فرهنگ و تمدن ایرانی گفت: غربیها در فیلمی مانند «300» میخواهند ریشههای تمدن کهن ایران را بسوزانند. از طرفی ما را از همه سو تحریم میکنند و از طرف دیگر، شیعههراسی را در کشورهای منطقه رواج میدهند. این حملههای گاه و بیگاه و سراسری در همه حوزهها نشان میدهد که قدرت فرهنگی ما بالا رفته و در دهه چهارم انقلاب، در هنرهای جدید هم ورود کردهایم.
وی با بیان اینکه در شرایطی هستیم که خدایگان صنعت فیلمسازی ما را صاحب سبک و مکتب میدانند، اظهار داشت: تمدنهای کهن در مسالمت و دوستی در کنار هم زندگی میکردند و مایل به حذف دیگری نبودند، اما تمدن امروز غرب، تمدنی تمامیتخواه و انحصارطلب است و منافع ملی خودش را حتی در درون مرزهای یک کشور تعریف میکند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: جان استمبل، نویسنده کتاب «درون انقلاب ایران» و نماینده سیاسی دولت آمریکا در سالهای پیروزی انقلاب اسلامی مینویسد، اگر این انقلاب 2 سال بتواند سر پا بماند، دودمان تمدن غرب را میسوزاند.
خرمشاد با بیان اینکه نگاه تمدن غرب، نگاهی تکساحته و لذتجوست، گفت: تمدن اسلامی ما به دو ساحت ماده و معنا نظر دارد و هیچکدام را فدای دیگری نمیکند. به همین دلیل است که صدای این تمدن در سراسر دنیا شنیده میشود و با وجودی که 50 سال قبل کسی صدایش را نمیشنید، امروز در غرب هم گوشها را تیز کرده است.
وی در این بخش از سخنان خود خطاب به گروههای اعزام شونده به خارج از کشور گفت: ما در مناسبتهایی مانند ماه مبارک رمضان، ماه محرم، دهه فجر انقلاب اسلامی و نوروز هر سال، گروههایی به خارج از کشور اعزام میکنیم که امسال توقع داریم شما با دیپلماسی نوروز، شامل پیامی از موفقیتهای علمی ـ اجتماعی به کشورهای مقصد بروید. این موفقیتها را میشود در انتخابات 12 اسفند، کشف سلولهای بنیادی و سایر موفقیتهای پزشکی تعریف کرد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آنگاه اظهار داشت: ایستادگی و مقاومت، مهر، محبت، صفا و شادی و طرب ایرانی را به مخاطبانتان در خارج از کشور انتقال دهید و حالا که نوروز به عنوان دومین مناسبت تغییر سال بعد از کریسمس در سازمان ملل و یونسکو ثبت شده، تلاش کنید از این موقعیت به بهترین نحو استفاده کنید.
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