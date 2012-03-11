فراخون شرکت در جشنواره فیلمهای صنعتی مازندران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این فراخوان دومین جشنواره ملی فیلم های صنعتی همزمان با تهران در مازندران برگزار می شود. صنایع مازندران می توانند اثار تولیدی خود را مطابق شرایط ذیل به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
بر این اساس صنایع سبک و سنگین، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیهای تجدید پذیر، فناوری نوین، طرح های عمرانی، خدمات فنی و مهندسی، صنایع کشاورزی، خودروسازی، صنعت و محیط زیست، صنعت و فرهنگ، صنعت سینما، صنعت فرش، صنعت گردشگری و صنایع دستی، صنایع غذایی و لبنی و صنایع دریایی محورهای مطروحه این جشنواره است.
این فراخوان زمان برگزاری جشنواره را 23اردیبهشت ماه تا 26 اردیبهشت ماه 91 به مدت چهار روز در شهرهای ساری، آمل و چالوس اعلام کرد.
دومین جشنواره سراسری فیلمهای صنعتی(جهش)در مازندران، با تأکید بر محورهای تعیین شده، در دو بخش مسابقه و جنبی برگزار و سقف زمانی آثار باید تا 15 دقیقه باشد و در جغرافیای استان مازندران به تولید رسیده باشد.
مقررات جشنواره
افراد یا سازمانهایی که بیش از یک فیلم برای مسابقه ارسال می نمایند، باید فیلم ها را جداگانه ارائه کنند.
پست الکترونیک آن Jaheshfestival_mazandaran@yahoo.com است.
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