فراخون شرکت در جشنواره فیلمهای صنعتی مازندران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این فراخوان دومین جشنواره ملی فیلم های صنعتی همزمان با تهران در مازندران برگزار می شود. صنایع مازندران می توانند اثار تولیدی خود را مطابق شرایط ذیل به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بر این اساس صنایع سبک و سنگین، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیهای تجدید پذیر، فناوری نوین، طرح های عمرانی، خدمات فنی و مهندسی، صنایع کشاورزی، خودروسازی، صنعت و محیط زیست، صنعت و فرهنگ، صنعت سینما، صنعت فرش، صنعت گردشگری و صنایع دستی، صنایع غذایی و لبنی و صنایع دریایی محورهای مطروحه این جشنواره است.

این فراخوان زمان برگزاری جشنواره را 23اردیبهشت ماه تا 26 اردیبهشت ماه 91 به مدت چهار روز در شهرهای ساری، آمل و چالوس اعلام کرد.

دومین جشنواره سراسری فیلمهای صنعتی(جهش)در مازندران، با تأکید بر محورهای تعیین شده، در دو بخش مسابقه و جنبی برگزار و سقف زمانی آثار باید تا 15 دقیقه باشد و در جغرافیای استان مازندران به تولید رسیده باشد.

هیئت داوران جشنواره از میان آثار رسیده ، جوایزی را اهدا خواهد کرد.



مقررات جشنواره

شرکت فیلمها و آثار، محدودیت تولید زمانی ندارد، نوع فیلمها (16 میلیمتری، 35 میلیمتری، بتاکم، دی وی دی، دی وی کم، اچ دی) محدودیتی ندارد، لازم است نام فیلم، نام تهیه کننده و کارگردان اثر بطور کامل بر روی نسخه ارسالی نوشته شود.

شرکت تمامی فیلم سازان، صنایع، نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی استان در جشنواره آزاد و نسخه دی وی دی بازگردانده نخواهد شد.



افراد یا سازمانهایی که بیش از یک فیلم برای مسابقه ارسال می نمایند، باید فیلم ها را جداگانه ارائه کنند.

حداکثر پنج روز پس از اعلام اسامی راه یافتگان به بخش مسابقه، لازم است اصل فیلم به صورت یک نسخه دی وی کم به دفتر جشنواره ارسال شود در غیر این صورت از بخش مسابقه حذف می شوند.

پس از راه یابی فیلمها به جشنواره امکان خارج کردن آن از جدول برنامه ها وجود ندارد و فرم تقاضای شرکت باید به امضاء و مهر سازمان تولید کننده رسیده باشد.



زمان ارسال آثار

آخرین مهلت ارسال آثار تا 25 فروردین 91 بوده و نشانی دبیرخانه مازندران، بابل خیا بان مدرس اصفهانی 34، ساختمان ترنج، واحد دو توسعه تصویر شهر است.