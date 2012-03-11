تا محاکمه ام در عراق می مانم / به ترکیه فکر نمی کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، طارق الهاشمی در گفتگوی ویژه با "سی ان ان" ترکیه اعلام کرد که وی تا زمان محاکمه خود در تاریخ سوم می (14 اردیبهشت) در اربیل باقی خواهد ماند.

وی گفت: اگر دستگاه قضایی بغداد به بازگشت من از شمال عراق اصرار کند هرگز به بغداد بازنخواهم گشت اما همانطور که بارها گفته ام آمادگی دارم در مکانی غیر از بغداد محاکمه شوم و در این رابطه کرکوک را پیشنهاد کرده ام که مقامات عراقی با آن مخالفت کرده اند.

هاشمی خاطرنشان کرد: به رفتن به ترکیه فکر نمی کنم و نیازی به این کار ندارم. من در حال حاضر در شمال عراق اقامت دارم و این منطقه بخشی از عراق محسوب می شود.

وی با بیان این مطلب افزود: برای رفتن به خارج عراق برنامه ریزی نمی کنم و در این رابطه با "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه نیز تلفنی گفتگو کرده ام. وی حمایت کامل خود را از من اعلام کرد و از من خواسته است در عراق باقی بمانم.

شایان ذکر است که طارق الهاشمی به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی تحت تعقیب قضایی است و به همین سبب به منطقه کردستان عراق فرار کرده و مسئولان این منطقه همچنان از اجرای درخواست دولت عراق برای تسلیم وی به دستگاه قضایی مرکزی طفره می روند.