به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسپاه نیوز؛ سردار سرلشکرمحمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع مسئولان ستادهای راهیان نور حرکت کاروان راهیان‌نور را احیاگر ارزش‌های دفاع مقدس توصیف کرد و اظهار داشت: عزت و افتخار امروز کشور مرهون جانفشانی‌ها و خون‌هایی است که شهیدان گرانقدر تقدیم اسلام و انقلاب نموده اند و برماست که به درستی از این گنجینه‌ها پاسداری کرده و پیام‌شان را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی ادامه داد: ارزشمندی و بزرگی دوران دفاع مقدس هرگز فراموش نمی‌شوند بلکه با گذشت زمان فضیلت آن هرچه بیشتر برای ما آشکار می‌شود.

جعفری اعزام کاروان‌های راهیان نور و حضور آحاد جامعه بویژه نسل جوان در مناطق عملیاتی را به مثابه بیمه کردن جوانان در مقابل جنگ نرم عنوان کرد و افزود: عینیت‌سازی واقعیات جنگ تحمیلی در ذهن و شخصیت جوانان، تصویر زیبایی از جاودانگی مردانی است که برای حفظ ارزش‌ها و عقاید خود و لبیک به ندای ولی امرشان جان خود را در طبق اخلاص نهاده و برگ‌های زرین تاریخ پرافتخار جمهوری اسلامی شدند.

فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر لزوم رعایت مقررات ایمنی در اعزام کاروانهای راهیان نور گفت: سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با اعزام زائران، سپاه‌های استانی و ستادهای پشتیبانی کاروانها موظفند برای تامین ایمنی و سلامت اعضای کاروان‌ها و پیشگیری از وقوع هر گونه حادثه و سانحه احتمالی کلیه مقررات و نکات ایمنی که به آنها ابلاغ می‌شود را رعایت نمایند.

جعفری ادامه داد: بیمه تمام افراد حاضر در کاروان، تعیین مسئول برای هر کاروان برای توجیه، تذکر و هشدار برای رعایت مقررات، حصول اطمینان از سلامت افراد در طول سفر، کنترل ایمنی وسائل نقلیه و همراه داشتن تجهیزات ایمنی، کمک‌های اولیه و اطفاء حریق در خودروها و محل‌های استراحت کاروان از جمله نکاتی است که باید در دستور کار متولیان برگزاری این اردوها قرار گیرد.

وی افزود: توجیه اعضای کاروان‌ها در خصوص امتناع از ورود به مناطق ممنوعه، محصور شده و آلوده به مین، اجتناب از پرتاب سنگ یا اشیاء دیگر به سوی مهمات، عدم استفاده از غذای فاسد و همراه داشتن دفترچه بیمه ضروری بوده و از بروز حوادث احتمالی پیشگیری خواهد کرد.

فرمانده کل سپاه در پایان، کاروان‌های راهیان نور را از جمله مولفه‌های افزایش امنیت ملی عنوان کرد و گفت: اهتمام ویژه مسئولین و دست‌اندرکاران کاروان‌های راهیان نور به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در طول سفر زائران مناطق عملیاتی نقشی موثر در عمق بخشی و اثربخشی معنوی سفر و انتقال ارزشها و آرمان‌های راستین انقلاب اسلامی به جوانان خواهد داشت.

