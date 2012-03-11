60 درصد تلفات حوادث رانندگی 18 تا 49 ساله هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله مرادی با ارائه پژوهشی علمی با عنوان نتایج بررسی علت اصلی مرگ، محل وقوع حادثه و نوع خودرو در حوادث رانندگی منجر به مرگ در ایران (1385تا1389)، در دومین سمینار بین‌المللی کاهش سوانح ترافیکی با تأکید بر اینکه ضربه به سر مهمترین عامل مرگ در حوادث رانندگی است افزود: براساس این پژوهش 78.9 درصد مرگهای ناشی از حوادث رانندگی به علت ضربه به سر و شکستگیهای متعدد اتفاق افتاده که 55.2 درصد کل موارد مرگ ناشی از حوادث رانندگی تنها به دلیل ضربه به سر بوده است، بنابراین کنترل بیشتر وسایل نقلیه و سرنشینان و اجبار آنها به بستن کمربند ایمنی و موتورسواران به استفاده از کلاه ایمنی ضروری است.

معاون مرکز تحقیقات در خصوص محل فوت افراد در حوادث رانندگی خاطرنشان کرد: بیشترین موارد مرگ در حوادث رانندگی با 50.7 درصد در محل وقوع حادثه، 38.9 درصد در بیمارستان و 8.9 درصد در حین انتقال به مراکز درمانی اتفاق ‌افتاده، بنابراین بیش از نیمی از کشته‌های حوادث رانندگی در این پنج سال در محل حادثه جان خود را از دست‌ داده‌اند.

براساس نتایج این تحقیق استان فارس با 64.2 درصد رتبه اول مرگ در محل وقوع حادثه، استان تهران با 47.8 درصد رتبه اول مرگ در مراکز درمانی و استان کردستان با 15.2 درصد رتبه اول مرگ در حین انتقال به مراکز درمانی را به خود اختصاص می‌دهند.



مرادی رانندگان را بیشترین کشته‌شدگان در تصادفات دانست و یاد‌آور شد: در فاصله سال‌های 85 تا 89 بیشترین آمار تلفات بر اساس تقسیم‌بندی راننده، عابر و سرنشین به رانندگان اختصاص داشت که 40.7 درصد کل کشته‌ها را در بر می‌گیرد، پس از آن سرنشین با 34.2 درصد و عابر با 23.8 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در خصوص مرگ‌ و میر عابران نیز استان تهران بالاترین درصد عابر پیاده کشته‌شده و سمنان پایین‌ترین درصد را دارا هستند.

وی با اشاره به اینکه برخورد خودروها با یکدیگر با 49.5 درصد بیشترین نحوه وقوع حوادث رانندگی را داشته است، در خصوص خودروهای مورد استفاده در هنگام حوادث رانندگی اظهار داشت: بیشترین میزان مرگ در تصادفات وسایل نقلیه در سالهای 85 تا 89 مربوط به خوردوهای سواری با 34.7 درصد، موتورسیکلت با 25.7 و وانت بار با 6.4 درصد است. همچنین در این زمینه اتوبوس و مینی بوس با 2.5 درصد کمترین میزان مرگ در تصادفات را در بر می گیرند.

معاون مرکز تحقیقات با اشاره به بررسی نوع خودروهای حادثه ساز در استانها افزود: خودرو سواری در سمنان (55.9درصد) و قزوین (49.3 درصد)، موتورسیکلت در گلستان (43.6 درصد) و بوشهر (43.5 درصد)، وانت بار در سیستان و بلوچستان (21.1 درصد) و کردستان (12.4 درصد)، اتوبوس در ایلام (7.5 درصد)، خراسان جنوبی و سمنان (3.5 درصد) و کامیون و تریلی در سمنان (7.9 درصد) و قم (7.6 درصد) بالاترین خودروهای حادثه ساز تصادفات در این استانها بوده اند.