بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه آمده است : تهاجمات و تجاوزات پی در پی اخیر نظامیان رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین در غزه که تاکنون منجر به شهادت دوازده نفر و مجروح شدن بیش از بیست و یک نفر از مردم مظلوم فلسطین شده است ، بعنوان جنایت جنگی و ضدانسانی محکوم می باشد.



بیانیه وزارت امور خارجه می افزاید : رژیم صهیونیستی در راستای استمرار رویکرد هدفمند خود در اعمال تروریسم دولتی اقدام به تـرور وحشیانـه آقای زهیر القبیسی ، دبیر کل کمیته های مقاومت مردمی فلسطین و تعدادی همراهانش کرد.



در بیانیه وزارت امور خارجه با انتقاد و نکوهش سکوت جامعه بین المللی و مدعیان حمایت از حقوق بشر تاکید شده است : ضروری است مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری در قبال این نقض آشکار حقوق بشر و کشته شدن مردم بی دفاع فلسطین توسط صهیونیستها ساکت ننشینند و به مسئولیت انسانی و قانونی خود در دفاع از مردم فلسطین عمل نمایند.



بیانیه وزارت امور خارجه خاطر نشان می کند : اگر چه ترور و بمباران مردان ، زنان و کودکان مظلوم و بی دفاع فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی امر جدیدی نبوده و به ماهیت اصلی تجاوزگری و تروریستی این رژیم باز می گردد، اما سکوت معنادار مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری در مقابل این جنایات و تجاوزات از سوی افکار عمومی جهان و مسلمانان غیر قابل قبول است .



در این بیانیه همچنین وزارت امورخارجه کشورمان خواستار واکنش قاطع کشورهای اسلامی و سازمانهای بین المللی و منطقه ای همچون سازمان همکاری اسلامی و نیز کلیه ملتها و دولتهای مستقل جهان در قبال آن جنایات شده است.