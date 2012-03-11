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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه

بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای جنایات ددمنشانه رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین در غزه را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه آمده است : تهاجمات و تجاوزات پی در پی اخیر نظامیان رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین در غزه که تاکنون منجر به شهادت دوازده نفر و مجروح شدن بیش از بیست و یک نفر از مردم مظلوم فلسطین شده است ، بعنوان جنایت جنگی و ضدانسانی محکوم می باشد.

بیانیه وزارت امور خارجه می افزاید : رژیم صهیونیستی در راستای استمرار رویکرد هدفمند خود در اعمال تروریسم دولتی اقدام به تـرور وحشیانـه آقای زهیر القبیسی ، دبیر کل کمیته های مقاومت مردمی فلسطین و تعدادی همراهانش کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه با انتقاد و نکوهش سکوت جامعه بین المللی و مدعیان  حمایت از حقوق بشر تاکید شده است : ضروری است مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری در قبال این نقض آشکار حقوق بشر و کشته شدن مردم بی دفاع فلسطین توسط صهیونیستها ساکت ننشینند و به مسئولیت انسانی و قانونی خود در دفاع از مردم فلسطین عمل نمایند.  

بیانیه وزارت امور خارجه خاطر نشان می کند : اگر چه ترور و بمباران مردان ، زنان و کودکان مظلوم و بی دفاع فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی امر جدیدی نبوده و به ماهیت اصلی تجاوزگری و تروریستی این رژیم باز می گردد، اما سکوت معنادار مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری در مقابل این جنایات و تجاوزات از سوی افکار عمومی جهان و مسلمانان غیر قابل قبول است .

در این بیانیه همچنین وزارت امورخارجه کشورمان خواستار واکنش قاطع کشورهای اسلامی و سازمانهای بین المللی و منطقه ای همچون سازمان همکاری اسلامی و نیز کلیه ملتها و دولتهای مستقل جهان در قبال آن جنایات شده است.

کد مطلب 1557416

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