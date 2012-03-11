نوروز فرصت مناسبی برای معرفی سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ایام نوروز با هدف معرفی توانمندی ‌ها و قابلیت‌ های استان ‌های کشور در بخش ‌های مختلف از جمله جاذبه ‌های طبیعی و گردشگری، صنایع دستی، آداب و رسوم و سنن، معرفی مفاخر و مشاهیر و چهره ‌های ماندگار فرهنگی هر منطقه و همچنین شناساندن پتانسیل ‌های تاریخی، ملی و ‌مذهبی کهن استان ‌ها همه ساله با شکوه خاصی برگزار می‌ شود.

وی گفت: باید به بهترین شکل در زمینه معرفی چهره واقعی سیستان و بلوچستان تلاش کرد تا خاطره ‌ای خوبی برای مسافران نوروزی باقی بماند.

وی افزود: تاریخ این استان حکایت از عمق فرهنگ و هنر منطقه دارد که به جهات مختلف در گذشته نه تنها مورد حمایت قرار نگرفته بلکه دستخوش محدودیت ‌هایی بوده و امکان رشد آن فراهم نیامده است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: یکی از تحولات اساسی استان پس از پیروزی انقلاب اسلامی حمایت از فرهنگ و هنر بوده که ثمرات آن مشهود است.

وی با تشریح تمهیدات لازم برای سفرهای نوروزی گفت: با تلاش دستگاه‌ های مربوطه تسهیلات و امکانات خوبی در ایام نوروز برای مسافران پیش ‌بینی شده است.

وی افزود: در این ایام در کنار آمادگی تمامی هتل‌ ها و مهمان پذیرها، 800 کلاس درس با امکانات کولر، یخچال، تلویزیون و حمام در سراسر استان آماده شده است.

آزاد اظهار داشت: همچنین مسافران در روستاهای هدف گردشگری جدای از این 800 کلاس درس، می‌ توانند از محوطه و کلاس‌ های درس مدارس این مناطق که فاقد امکانات است، استفاده کنند.

وی گفت: در این ایام 36 پایگاه امداد هلال احمر، 9 پایگاه فوریت‌ های پزشکی، 25 پایگاه اطلاع رسانی، 120 دستگاه ماشین آلات امداد و تعمیرات راهداری، 45 اکیپ راهداری و 71 خودروی امداد و نجات هلال احمر آماده خدمات رسانی به مسافران نوروزی هستند.

وی افزود: همچنین در کنار ایستگاه‌ های پلیس راه ثابت نیز با همکاری راه و ترابری، شش ایستگاه سیار پلیس راه در نقاط حادثه خیز استان آماده شده‌ اند.