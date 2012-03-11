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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

رسیدگی به پرونده های شهرسازی در شمال تهران سرعت می گیرد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 3 گفت: پیگیری لازم جهت تسریع پرونده ها و پیشنهادات لازم برای وحدت رویه در دفاتر خدمات الکترونیک همزمان با اجرای طرح استقبال از بهار صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سمیع با بیان این که علاوه بر تسریع رسیدگی در پرونده های شهرسازی، برنامه نوبت کاری روزهای تعطیلی قبل از سال جدید و روزهای تعطیل نوروز مشخص و ابلاغ شده است گفت:کارشناسان براساس جدول زمانی اعلام شده در محل کار حضور دارند و تابلوهای اطلاع رسانی آن نیز برای شهروندان در ساختمان های منطقه تهیه و نصب شده است.

وی درخصوص عملکرد حوزه در طرح استقبال از بهار افزود: تشکیل جلسه هماهنگی با مسئولان دفاتر خدمات الکترونیک، تشکیل جلسه هماهنگی با مسئولان شهرسازی نواحی، بازدید میدانی از نواحی و دفاتر خدمات، راه اندازی واحد مستقل و جداگانه طرح تکریم ارباب رجوع در حوزه شهرسازی و هماهنگی پرسنل شهرسازی در خصوص ابلاغ ساعت کار و پیرایش محیط کاری در جهت تکریم ارباب رجوع فعالیت های اجرایی این حوزه است.

سمیع با اشاره به تشکیل جلسه هماهنگی با مسئولین دفاتر خدمات الکترونیک یادآور شد: با توجه به بخشنامه ارسالی درباره طرح استقبال از بهار با مسوولان دفاتر خدمات الکترونیک منطقه جلسه ای به ریاست قائم مقام منطقه و با حضور نماینده شرکت فن آوران و مسئولان حوزه شهرسازی و مسئولان دفاتر خدمات الکترونیک شهر در منطقه برگزار شد.

وی با بیان راه اندازی واحد طرح تکریم ارباب رجوع به صورت مستقیم در حوزه شهرسازی ابراز کرد: در این خصوص هماهنگی با پرسنل شهرسازی جهت در خصوص پاسخگویی شفاف و قانع کننده به مراجعان و انجام دقیق امور شهرسازی مورد تاکید قرار گرفته است. گفتنی است حوزه شهرسازی و معماری و دفاتر خدمات الکترونیک شهر از تاریخ 15 اسفند لغایت 15 فروردین ماه 91 از ساعت 30/7 صبح تاساعت 19 عصر پاسخگوی شهروندان هستند.

کد مطلب 1557421

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