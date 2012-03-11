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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

در سایه سکوت اعراب اعلام شد؛

تاکید نتانیاهو بر ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه

تاکید نتانیاهو بر ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از سکوت رژیمهای عربی و مشغول بودن آنها به توطئه چینی علیه سوریه از ادامه تجاوزات اشغالگران قدس به نوار غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد رژیم صهیونیستی به حملات گسترده خود علیه نوارغزه ادامه خواهد داد.

وی افزود: سپر موشکی گنبد آهنین توانسته است 27 موشک از 29 موشکی که مناطق اسرائیلی را هدف قرار دهد، رهگیری کند و ارتش قصد دارد سیستم دفاع موشکی خود را تقویت کند.

ارتش رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جهانی و معطوف شدن افکار عمومی جهان به ویژه کشورهای عربی به مسائلی از جمله سوریه حملات خود را به نوارغزه از سر گرفته اند به طوری که طی چند روز گذشته 17 نفر از شهروندان و رهبران مقاومت فلسطین به شهادت رسیده اند 30 تن دیگر زخمی شده اند.
 

کد مطلب 1557424

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