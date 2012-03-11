اعزام کاروان راهیان نور یک عملیات فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم فریدون صبح روز یک شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل سپاه استان سمنان با اشاره به اینکه تقویت فرهنگ جهاد و شهادت یکی از مهم‌ترین اهداف کاروان‌های راهیان‌نور است، افزود: این سرزمین باعث انتقال فرهنگ ایثار و شهادت از نسلی که هشت سال در دفاع مقدس حضور داشته اند است.

رئیس قرار گاه راهیان نور استان سمنان با بیان اینکه از مرداد ماه امسال اولین اعزام کاروان راهیان نور را داشتیم، اظهار داشت: از پانزدهم آبان تا اوایل دی ماه اعزام کاروان دانش آموزی، از چهاردهم اسفند ماه اعزام کاروان دانشجویی و از بیست و چهارم اسفند ماه به بعد اعزام کاروان عموم مردم را به مناطق جنگی خواهیم داشت.

فریدون با بیان اینکه اعزام کاروان دانش آموزی یکی از برنامه های جدید در سالجاری بود، اظهار داشت: دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان برای گذراندن درس آمادگی دفاعی به اردوی دانش آموزی راهیان نور اعزام می شوند.

وی با اشاره به این مطلب که این اردو برای دانش آموزان اجباری نیست، افزود: حتی در نمره درسی آنها هم لحاظ نمی شود.

رئیس قرار گاه راهیان نور استان سمنان همچنین اظهار داشت: امسال هفت هزار و 500 دانش آموز در مقطع تحصیلی دوم دبیرستان از استان سمنان به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

فریدون با بیان اینکه هشت هزار دانشجو برای رفتن به مناطق جنگی اعلام آمادگی کردند، افزود: متاسفانه به دلیل محدودیت ها فقط چهار هزار نفر را ثبت نام کردیم.

رئیس قرار گاه راهیان نور استان سمنان تصریح کرد: امسال شش هزار نفر از عموم مردم به مناطق عملیاتی از استان سمنان اعزام می شوند.

فریدون مدت اعزام کاروان ها را پنج روز عنوان کرد و اظهار داشت: از بیست و چهارم اسفند ماه 90 الی بیستم فروردین 91، مردم سراسر کشور در مناطق عملیاتی حضور دارند.

وی از وجود کمیته خادمین شهدا خبر داد و گفت: 80نفر از استان سمنان در اردوی راهیان نور به زائران خدمات ارائه می دهند.

رئیس قرار گاه راهیان نور استان سمنان با بیان اینکه برای هر کاروان یک تا سه نفر راوی پیش بینی شده است، افزود: پیش بینی ما برای کاروان ها 100راوی می باشد.

فریدون در پایان گفت: داخل هر اتوبوس یک امدادگر با امکانات کامل حضور خواهد داشت.