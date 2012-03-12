کتاب های حوزه متون کهن، فرهنگ و تمدن را نقد می کنیم/احیای 40 متن کهن در سال 90

دکتر اکبر ایرانی، رئیس مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در سال جاری و برنامه های سال 91 گفت: در حوزه فعالیت های مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب کارهای متعددی برنامه ریزی شده است که اغلب در مورد نسخه های خطی است. آثار مختلف براساس سیاست ها و معیارهای گزینش برای تأمین اهداف مرکز انتخاب می شوند.

وی افزود: طبعا هدف اصلی مرکز تولید اثر مطابق معیارها و استانداردهای علمی شناخته شده است، یعنی شناسایی آثار ارزشمند برای تحقیق و پژوهش و تصحیح در حوزه های مختلف ازجمله ادبیات، تاریخ، علوم، جغرافیا و فلسفه و موضوعات مختلف. طبعا هر کدام از آثار ارزش چاپ داشته باشد شناسایی و انتخاب می شوند و در اختیار محققان برای تحقیق و تصحیح قرار می گیرند.

ایرانی با بیان اینکه امسال با رشد چشمگیری نسبت به سالهای قبل موفق شدیم نزدیک به چهل عنوان اثر احیا کنیم؛ اظهار داشت: بخشی از این آثار، آثاری بود که سال ها در نوبت بوده؛ اما به علت نبود امکانات و فراهم نبودن شرایط فعالیت در آسیب نگهداری می شد. اما به دلیل فراهم شدن شرایط و آماده سازی بستر کار در دو سال اخیر این آثار آماده سازی شد و به همراه مجلات و نشریات میراث مکتوب، تقریبا هرهفته یک اثر منتشر شده است.

وی تأکید کرد: فعالیت اصلی مؤسسه شناسایی و پژوهش آثار کهن با شاخصه های شیعی و فارسی کهن است تا نشان دهیم که زمینه های تمدن ساز در ایران بیشتر از هر جای دیگر فراهم بوده است و این آثار متون ایرانی است، به این معنا که نویسندگان این آثار اعم از اینکه به زبان فارسی یا عربی نگاشته باشند، اغلب ایرانی مسلمان بودند و بنابراین بیشترین سهم در تمدن اسلامی را ایران اسلامی داشته است.

وی با بیان اینکه در مجموع 18 سالی که این مؤسسه فعالیت داشته نزدیک به 240 عنوان نسخه های خطی تصحیح و احیا کرده است افزود: در طول یکی، دو سال گذشته هم بیشترین فعالیت وجود داشته و طبعا تأثیرگذاری این آثار هم در داخل و خارج کشور بیشتر بوده و بهتر توانسته خود را نشان دهد. آثار در کشورهای مختلفی که احیانا ارسال شدند معرف خودشان بودند و انعکاسی که این آثار در مطبوعات داخلی و خارجی داشته اند نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب نسبت به فعالیت های قبل از انقلاب چه پیشرفت های گسترده ای داشته است.

رئیس مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب بیان کرد: با توجه به اینکه کتابخانه مجلس شورای اسلامی و بنیاد پژوهش های اسلامی و مؤسسه تراثنا در قم و مؤسسات بسیار زیادی که اکنون برای تولید و نشر و احیای نسخ خطی فارسی و عربی اسلامی همت می کنند دایره اطلاع رسانی و دایره فعالیت ها خیلی وسیع تر و بروز این آثار دوچندان شده و می توانیم در مقابل خیلی از کشورهایی که مدعی فرهنگ و تمدن هستند افتخار کنیم.

وی به دیگر فعالیت های مؤسسه اشاره و بیان کرد: دیگر فعالیت های مرکز در سال گذشته انتشار چندین نشریه و ضمیمه آئینه میراث دوفصلنامه ای است که منتشر می شود که دو شماره از آن منتشر شده و سه شماره هم ضمیمه آئینه میراث منتشر شده که بیشتر حوزه ادبیات فارسی و تاریخ ایران و فرهنگ و تمدن اسلامی است. آئینه میراث مجله علمی ترویجی است که تمام شاخصه های یک مجله پژوهشی را دارد و در جاهای مختلف مورد استناد قرار می گیرد. مجله دیگر دوماهنامه گزارش میراث است که به نسخه شناسی و ایران شناسی و نقد و بررسی متون اهتمام دارد و آثاری که منتشر می شود را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

ایرانی در ادامه سخنانش اظهار داشت: به لحاظ آسیب شناسی حوزه نشر دو ویژه نامه در دست انتشار است: یکی ویژه نامه نقد کتاب و دیگری ویژه نامه کتاب سازی است. ویژه نامه کتاب سازی در واقع به کتاب هایی پرداخته می شود که مؤلفان بخش عمده ای از کتاب دیگر را برداشته اند و به نام خودشان چاپ کردند. این کتاب ها و این افراد معرفی می شوند. حدود بیست و پنج مصاحبه و گفتگو با متخصصین حوزه های مختلف ادبیات و تاریخ و فرهنگ انجام گرفته و به مسئله کتاب سازی پرداخته شده است.

ایرانی با تأکید بر اینکه فضای نقد اهتمام اصلی مجلات میراث مکتوب است و به همین دلیل هم کثرت پیدا کرده است، افزود: ویژه نامه شماره یک در مورد نقد در سال بعد منتشر خواهد شد که حدود 15 نقد جدی بر کتاب هایی است که در امسال منتشر شده است و بیشتر هم کتاب های حوزه متون کهن و یا فرهنگ و تمدن است که افرادی نوشتند و طبعا آثارشان مورد نقد جدی قرار گرفته است. در اردیبهشت سال 90 ویژه نامه ای برای استاد ایرج افشار منتشر شد که حدود هفتاد یادداشت و مقاله ویژه یادمان وی منتشر شد و مراسم مفصلی در دانشگاه تهران با همکاری دانشکده ادبیات برگزار شد و پانزده نفر از اساتید و دوستان مرحوم افشار سخنرانی کردند و از سه کتاب جدید استاد هم رونمایی شد.

وی بیان کرد: امسال هم به مناسبت سالگرد این استاد امروز 22 اسفندماه هم نشست "ایرج افشار از نسخه شناسی تا نسخه شناخت" برگزار می شود. نسخه شناخت کتابی است که استاد افشار بر آن مقدمه نوشته و اخیرا چاپ شده است. در این نشست هم این اثر رونمایی می شود و هم استاد عبدالله انوار و دکتر محمدحسن سمسار و علی صفری نویسند کتاب نسخه شناخت درباره تاریخچه نسخه شناسی و دیدگاه های استاد افشار در مورد نسخه شناسی سخن خواهند گفت، البته از سردیسی که توسط استاد ماهرنیا برای استاد افشار ساخته شده رونمایی خواهد ساخت و ویژه نامه گزارش میراث مکتوب هم آماده شده که در این روز عرضه خواهد شد که هم مجموعه مقالات همایش قبلی است و هم مقالاتی است که به مناسبت بزرگداشت استاد افشار ارسال شده است.