به گزارش خبرنگار مهر، جوزف نای پیشروترین کارشناس آمریکا در زمینه جوهره، تنوع، کاربردها و سوء استفاده‌های قدرت است. او با چنان بینشی می‌نویسد که یک رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه آن را ارزشمند می‌یابد و از بیگانگی سیاست خارجی برای همه خوانندگان می‌کاهد. اگر هدفتان درک روابط بین‌المللی در قرن بیست و یکم است، راهنمایی بهتر از آینده قدرت وجود ندارد.» این جملات مادلین ک. آلبرایت وزیر سابق امور خارجه ایالت متحده آمریکاست که درباره نویسنده این کتاب گفته شده است.

«اگر به دنبال یک تحلیل عالی و اصیل از قدرت سایبری می‌گردید، فصل پنجم کتاب آینده قدرت جوزف اس. نای را بخوانید. اگر به دنبال بهترین تحلیل جامع موجود از قدرت در سیاست جهانی می‌گردید، کل این کتاب را بخوانید.» این هم جملاتی از رابرت او. کوهن استاد روابط عمومی و بین‌الملل دانشکده روابط عمومی و بین‌الملل وودرو ویلسون دانشگاه پرینستون درباره این کتاب و نویسنده آن است.

دکتر جوزف ساموئل نای، استاد دانشگاه هاروارد و واضع نظریه جنگ نرم، در مقام تحلیل‌گر ارشد و با سابقه کاخ سفید در دولت‌های مختلف آمریکا از جیمی کارتر تا کلینتون در می 2011 کتاب آینده قدرت را منتشر کرد که با استقبال گسترده سیاست‌مداران و تحلیلگران روابط بین‌الملل مواجه شد. براساس تحلیل جوزف نای که سابقه معاونت امور بین‌الملل وزارت دفاع ایالت متحده را در پرونده مدیریتی خود دارد، آمریکا در آینده تمایل چندانی به استفاده از قدرت نظامی نخواهد داشت و در حقیقت برتری نظامی دیگر به معنای برتری جهانی نیست.

این نویسنده این نکته را به طور مشخص درباره ایران بحث کرده و به ناکامی آن نیز اذعان نموده است. به اعتقاد وی، آمریکا در آینده جنگ نرم را با ایران در پیش خواهد گرفت و برای پیشبرد این جنگ نرم از اهرم فشار اقتصادی استفاده خواهد کرد. کتاب آینده قدرت از ساموئل نای توسط گروهی از مترجمین به فارسی بازگردانی شده است که سرپرستی این گروه به عهده رضامراد صحرایی بوده است و مترجمانی چون سیدطاهر شریعت پناهی و سید حسین ارجانی در این کار وی را همراهی کرده‌اند.

بخش اول این کتاب با موضوع انواع قدرت به 4 فصل تقسیم می‌شود که موضوعات آن‌ها به ترتیب عبارت‌اند از: قدرت در امور بین‌الملل چیست؟، قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و قدرت نرم. بخش دوم کتاب هم با موضوع جابه‌جایی‌های قدرت: انتشار و انتقال دو فصل 5 و 6 این کتاب را با عناوین انتشار و قدرت سایبری و انتقال قدرت را در برمی‌گیرد. سومین بخش کتاب هم با موضوع سیاست شامل هفتمین فصل کتاب با عنوان قدرت هوشمند است. در ادامه هم پی‌نوشت‌های کتاب می‌آیند.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

اگرچه ایالات متحده برتری‌های جمعیتی، فناوری و مخاطره‌ای خاصی را در دست خواهد داشت، ولی باید در بیشتر مواقع با کشورهای همتای خود معامله کند؛ علاوه بر این در دروه کسری بودجه، ابزارها محدود می‌شوند و باید آن‌ها را به گونه‌ای انتخاب کرد که با ارزیابی واقع‌گرایانه‌ای از منابع اقتصادی سازگار باشد. هر قدر که ایالات متحده به اصلاحات داخلی دست بزند تا اقتصاد خود را تقویت کند و با نهادهای اقتصادی بین‌المللی کار کند تا قدرت خود به عنوان مرکزیت شبکه‌ها را افزایش دهد، در معاملات بهتر عمل خواهد کرد.

در قدرت نرم هم ایالات متحده منابع بیشتری نسبت به اکثر کشورها دارد، اگرچه قدرت نرم آن منوط به درجات متغیری از جذابیت فرهنگ و ارزش‌های آمریکایی در کشورهای دیگر است. در رابطه با ابزارهای ترسیم ارزش‌های آمریکا، رویکرد شهر روی تپه از مداخله پویا در خارج از کشور کم‌هزینه‌تر است؛ احتمالا دانشگاه‌ها و رسانه‌های آمریکایی تا مدتی طولانی‌ پیشتاز بمانند، ولی همچنان که دیگر کشورها قابلیت‌شان را در این حوزه‌ها افزایش می‌دهند، پیشتازی آمریکا محدودتر می‌شود.

این کتاب با 400 صفحه، شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت 12 هزار تومان منتشر شده است.