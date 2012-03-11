وزیر دفاع زیمبابوه و وزیر خارجه ایران در خصوص توسعه همه جانبه روابط رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز یکشنبه با مانانگاگوا وزیر دفاع زیمبابوه دیدار کرد و در خصوص توسعه و گسترش روابط فیمابین دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به روند بسیار خوب روابط سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و زیمبابوه و سفرهای متعدد و متقابل مقامات عالیرتبه دو کشور ، بر عزم و اراده جدی روسای جمهور ایران و زیمبابوه برای توسعه همه جانبه روابط بخصوص در عرصه های اقتصادی و تجاری و نیز دفاعی تاکید کرد.



صالحی با اشاره روند رشد و شکوفایی و توسعه همه جانبه کشورمان در سایه عنایات الهی و اراده و تلاش و پشتکار دولت و مردم ایران خاطرنشان کرد : علیرغم همه تلاشهای بیگانگان برای توقف و کند کردن روند توسعه و پیشرفت ایران با اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی خوشبختانه ایران اسلامی توانسته است با استقلال و اتکای به ظرفیتهای بومی خود به دستاوردهای درخشانی در عرصه های علمی و فناوری از جمله پیشرفتهای صلح آمیز هسته ای ، هوا و فضا ، نانو و نیز خودکفایی در صنایع دفاعی و ارتقاء بنیه دفاعی کشور دست یابد.



وزیر امور خارجه آمادگی کشورمان را برای تبادل تجربیات و همکاری های مشترک بین ایران و زیمبابوه در بخشهای مختلف اقتصادی و تجاری و کشاورزی و دفاعی اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم سفرهای متقابل و پیگیری مسئولین دو کشور شاهد توسعه همه جانبه روابط فیمابین باشیم.



مانانگاگوا وزیر دفاع زیمبابوه نیز با ابراز خرسندی از دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان از دستاوردها و پیشرفتهای ایران در عرصه های مختلف فناوری صنعتی و دفاعی و هوا و فضا تمجید کرد و ابراز امیدواری کرد با تلاش مسئولین دو کشور شاهد توسعه و گسترش همه جانبه روابط فیمابین باشیم.



مانانگاگوا در بخش دیگری از این ملاقات با تشریح روند تحولات و اصلاحات مستمر سیاسی و اقتصادی کشورش در راستای تحقق استقلال و قطع وابستگی به بیگانگان، از فشارهای سیاسی و اقتصادی برخی قدرتهای خارجی بر این کشور انتقاد کرد و افزود : خوشبختانه مردم زیمبابوه با حمایت از دولت این کشور با پشت سر گذاشتن بسیاری از موانع و مشکلات ، نتایج بسیار خوبی از تحقق اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجرای برنامه های توسعه و آبادانی بخصوص در بخش کشاورزی دست یافته و فشارهای خارجی ثاثیری بر این روند نداشته است.



وزیر دفاع زیمبابوه همچنین بر آمادگی کشورش برای همکاری مشترک و بهره مندی از تجربیات کشورمان در بخشهای مختلف توسعه اقتصادی ، صنعتی ، انرژی و دفاعی تاکید کرد.

