امروز هر جای دنیا نام ایران و ایرانی طنین انداز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی ظهر یکشنبه در دیدار با کارکنان بنیاد شهید به مناسبت گرامیداشت تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و روز شهدا عنوان کرد: شهدای ما به فرماندهی امام (ره) کسی که نیابت حضرت ولی عصر(عج) را داشت وارد عرصه جهاد شدند و این عظمت بزرگ و ارزش گسترده ای دارد.

وی شهدا را گران قیمت ترین هدیه انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: سالها زمان می طلبد تا مربیان و معلمان مجرب این چنین افرادی را پرورش و تحویل جامعه دهند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به ظهور اسلام در زمانی که دنیا را تاریکی مطلق فرا گرفته بود، تصریح کرد: بعد از 1400 سال انقلاب اسلامی نیز همچون ظهور اسلام در عصر تاریکی پیروز شد و از شعایر بشریت اسلامی دفاع کرد.

امام جمعه اردبیل خدمت به خانواده های شهدا را افتخار بزرگی برای اعضای نهاد بنیاد شهید دانست و افزود: شهدا از بهترین بندگان خداوند بودند که برای شهادت انتخاب شده اند و تلاش کردن در راه تحقق آرمانهای آنها افتخار بزرگی است.

وی با بیان اینکه شهدای ما با شهدای سایر جوامع فرق دارد، عنوان کرد: شهدا به خاطر حفظ قرآن و اسلام به جبهه ها عازم شدند و ادامه دادن این راه برای ما تکلیف واجب است.

حضور خانواده های شهدا در تمام عرصه ها نیاز اساسی است



وی به حضور فعال خانواده های شهدا در تمام عرصه های اجتماعی و سیاسی کشور تاکید کرد و افزود: آنها در تمام عرصه های سخت دوران انقلاب اسلامی پشتیبان این کشور بوده اند و باید قدردان آنها بود.

در این دیدار مدیر کل بیناد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل نیز با تشریح برنامه های گرامی داشت سالروز تشکیل بیناد شهید انقلاب اسلامی در 22 اسفند ماه سال 58 دیدار از خانواده های شهدا، رونمائی از کتاب شعله های عاشق یادنامه شهدای شهرستان نیر و غبار روبی مزار شهدا را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.

میر ودود سید شنوا از تحویل سال نو در کنار مزار شهدا با حضور خانواده های شهدا و کارکنان بیناد شهید در اردبیل خبر داد.