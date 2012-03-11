10 هزار اصله نهال در علوم پزشکی مازندران غرس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی ظهر یکشنبه در مراسم روز درختکاری در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ساری افزود: درختکاری سهم بسیار زیادی در پاک نگه داشتن هوا دارد.

وی اظهار داشت: درختکاری یکی از سنت های حسنه بوده و در دستورات دینی به آن تاکید شده است.

ناصحی با بیان اینکه در سال گذشته هشت هزار اصله نهال در مجتمع پیامبر اعظم (ص) ساری کاشته شد، تصریح کرد: امسال 10 هزار اصله نهال در 100هکتار کاشته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران به فواید درختکاری اشاره کرد و افزود: درختکاری در تلطیف کردن هوا و سبب چشم نوازی محیط زیست و سهم بسیار زیادی در پاک نگه داشتن هوا می شود.

در این مراسم به صورت نمادین در مجتمع پیامبر پیامبر اعظم با حضور مسئولان منابع طبیعی چند اصله نهال کاشته شد.