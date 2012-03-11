به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری خادمین فاطمیه که در راستای هم فکری و همکاری بیشتر برای برگزاری بزرگداشت سال روز شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) از نقاط مختلف کشور در شهر قم گرد آمده بودند، با تاکید بر این که جوامع غربی و دورافتاده از مکتب قرآن و اهل بیت(ع)، پشتیبان و تکیه گاهی ندارند، خطاب به خادمین فاطمیه گفت: خدمت بزرگ شما به جامعه بشری، آشنایی مردم با نور اهل بیت(ع) است که ان شاء الله آثار و برکات آن همه جا را فرا خواهد گرفت.



رئیس قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: کلمات اهل بیت (ع) و به خصوص سخنان حضرت فاطمه زهرا (س) مبنای کامل و جامعی برای علوم انسانی و مباحث مربوط به انسان شناسی است.



جسارت دشمنان به قرآن نشانه عجز آنان در رویارویی با فرهنگ قرآن است



وی با بیان این که جسارت دشمنان اسلام به قرآن کریم تلاشی بیهوده و نشانه عجز آنان از رویارویی با فرهنگ قرآن است، یادآور شد: قرآن و روایات اهل بیت (ع) تنها نسخه شفابخش انسانیت است.



آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خادمان فاطمیه باید با معرفی معارف اهل بیت (ع) در فعالیت های خود پرهیز از افتراق و انشقاق را مد نظر داشته باشند.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان از همه کسانی که برای اعتلای کلمه فاطمی تلاش می کنند، به ویژه از مرجع عالی قدر، آیت الله العظمی وحید خراسانی که در این راستا قدم های موثری برداشته است، تشکر و قدردانی کرد.

