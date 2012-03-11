10 تصویر؛ حمله سگ صهیونیستی در نشست ایپک!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، خطر تجزیه لیبی و نشست اخیر ایپک در واشنگتن بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ حمله سگ صهیونیستی در نشست ایپک!

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری به اظهارات جنگ طلبانه مقامات رژیم صهیونیستی در نشست اخیر لابی صهیونیستی در آمریکا(ایپک) توجه دارد که طی آن خواستار حمله به ایران و البته همراهی آمریکا و جامعه جهانی با آن شده بودند.

معضلات سومالی

پایگاه خبری الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری تروریسم، دزدان دریایی و قحطی را به عنوان معضلات اصلی سومالی دانسته است.

خطر پیش روی لیبی امروز

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز مقامات لیبی پس از سرنگونی رژیم قذافی را به چالش کشیده و آنها را نیز دیکتاتورهای کوچک دانسته است!

شکوفه یک ساله انقلاب بحرین

پایگاه خبری الانتقاد امروز در کاریکاتوری به ادامه انقلاب بحرین با وجود سرکوب شدید نیروهای رژیم آل خلیفه و نظامیان سعودی اشاره دارد.

خنجر ضدانقلاب

روزنامه الوطن عربستان امروز اعلام جدایی طلبی منطقه برقه از لیبی را به عنوان خنجر بر پشت پیکر انقلاب لیبی دانسته که خطر فدرالی شدن را افزایش داده است.

شیر نفت در کویت!

پایگاه خبری العالم امروز در کاریکاتوری به بهره مندی مردم کویت از منابع سرشار نفتی اشاره دارد که سبب شده مردم این کشور از کار کردن اجتناب ورزیده و چشم به درآمدهای نفتی داشته باشند.

دو راهی خطرناک برابر لیبی جدید!

روزنامه البیان امارات در کاریکاتوری به سرنوشت خطرناک لیبی پس از سرنگونی رژیم قذافی اشاره دارد.

نویسندگان تاریخ جدید خاورمیانه!

الوطن عمان

چالش مبارزه با القاعده؛ بدون شرح

الاتحاد امارات

خطر تجزیه لیبی

العالم