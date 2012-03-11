5 هزار و 900میلیارد تومان بودجه سال 91 شهرداری مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر، شیرمحمدی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای شهر مشهد اظهار کرد: بودجه 91 شهرداری نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد داشته است.

وی در خصوص وی‍ژگی های بودجه 91 تصریح کرد: در بودجه سال آینده اقداماتی در رابطه با درآمد سازمان های شهرداری مشهد با حذف ارقام تکراری صورت گرفته است.

شیرمحمدی با بیان این مطلب که اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در ابتدا کلیات بودجه91 را که در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر مشهد موردبررسی قرار گرفته بودرا به تصریب رساندند، تصریح کرد: پس از آن تبصره‌ها و مواد بودجه شهرداری مشهد مورد بررسی و رای اعضا شورای شهر قرار گرفت.

در ادامه این جلسه یکی دیگر از اعضای شورای شهر مشهد در خصوص ارائه بودجه 91 تصریح کرد: چنانچه صلح نامه ها نبود می توانستیم به جرات بگوئیم شهرداری مشهد در حوزه بودجه به عنوان منضبط ترین شهرداری در سطح کشور عمل کرده است.

بودجه شهرداری مشهد در حوزه درآمدهای عمومی 3 هزار میلیارد تومان است

اسماعیل مفیدی با بیان اینکهبیش از 3 هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری مشهد در حوزه درآمدهای عمومی است، تصریح کرد: 3 هزار میلیارد تومان از مبلغ یاد شده برای کدهای درآمدی شهرداری و 300 میلیارد تومان برای کمک به قطار شهری و اتوبوسرانی مشهد و یارانه انرژی است.

مفیدی افزود: 200 میلیارد تومان دیگر از درآمدهای عمومی شهرداری مشهد نیز در نظر گرفته شده است.

بودجه 91 شهرداری مشهد در قالب 67 طرح ارائه شده است

وی با اشاره به کدهای درآمدی شهرداری بیان کرد: کدهای درآمدی شهرداری مشهد درهشت کد درآمدی شامل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، عوارض، عوارض خرید اتوبوس و عوارض تغییر کاربری‌ها و فروش اموال غیر منقول است.

مفیدی در ادامه با اشاره به سرفصل‌های ارائه شده شهرداری مشهد در زمینه با هزینه‌‌های درآمدی این شهرداری برای سال آینده گفت: هزینه‌‌های شهرداری مشهد برای بودجه 91 در قالب 15 برنامه و 67 طرح ارائه شده است.