به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از فرماندهان نیروی انتظامی با بیان اینکه امسال با تلاش عوامل انتظامی استان 16 میلیارد تومان کالای قاچاق در استان کشف شده است، افزود: در سال 90 شاهد افزایش 56 درصدی کشفیات مواد مخدر هستیم.

وی به افزایش قابل توجه دستگیری در حوزه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و یادآور شد: در نیروی انتظامی استان سعی شده است کارها با عقلانیت برنامه ریزی شود و در این خصوص نیز شاهد توفیقات خوبی هستیم.

سرهنگ شرفی همچنین با اشاره به فرا رسیدن 4 شنبه آخر سال گفت: درصدد هستیم این آیین سنتی با محوریت خانواده محوری و محله محوری برگزارشود و برنامه‌ریزی‌های لازم در این رابطه انجام شده است.

وی جلوگیری از بروز آسیب‌‌های احتمالی را در این شب مهم دانست و گفت: پلیس در این ایام اجازه قدرت‌نمایی به هیچ فرصت‌طلبی را نمی‌دهد و انتظار داریم شهروندان در این رابطه به نیروی انتظامی کمک کنند.

وی ادامه داد: پلیس با خدمات شبانه روزی خود در خدمت گذاری به مردم و برخورد با اراذل و اوباش و دستگیری از مظلومان قدم بر می دارد و در جاهایی که رعب و وحشت بوده پلیس امنیت و آرامش را در جامعه ایجاد کرده است.

فرمانده انتظامی زنجان گفت: پلیس دژ محکمی برای مردم است لذا باید این دژ مخلصانه و با صداقت به مردم خدمت کند و در این راستا در خدمت به مردم تلاش مضاعف را در دستور کار قرار دهند.

سرهنگ شرفی تاکید کرد: استان زنجان دومین استان امن کشور است و در سال جاری کمترین وقوع جرایم را داشته است لذا جزو 5 استان برتر کشور از نظر کشف جرایم است .

وی افزود: استان زنجان در مبارزه با مواد مخدر 56 درصد کشف داشته و 46 منطقه آلوده پاکسازی شده و 33 باند مواد مخدر متلاشی شده است.

فرمانده انتظامی زنجان گفت: در راستای آموزش و آگاه سازی درون و برون سازمانی و برخورد با مجرمان کلاسهای آموزشی برای پرسنل نیروی انتظامی در سال جاری برگزار شد.

سرهنگ شرفی یادآور شد: در راستای ماموریت چهارشنبه آخر سال جلوگیری از خسارت جانی و مالی به مردم، جلوگیری از سد معبر، انسداد راه مردم نیروی انتظامی استراتژی های لازم را دستور کار دارد.

وی گفت: در راستای داشتن چهارشنبه آخر سال شاد و به دور از خطر رسانه ها باید اطلاع رسانی لازم را در دستور کار قرار دهند.

فرمانده انتظامی زنجان افزود: 93 درصد از سرقتهای به وقوع پیوسته کشف شده است که ارزش ریالی این کشفیات 116میلیارد و 300 میلیون تومان بوده که 21 درصد از نظر ارزش ریالی افزایش داشته است.