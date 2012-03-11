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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

متروی تهران به کمک توسعه فضای سبز می‌آید

متروی تهران به کمک توسعه فضای سبز می‌آید

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از کمک متروی تهران به توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست در جنوب شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد فیاض در مراسم جشن درختکاری در مجتمع پردازش و دفع مواد آرادکوه گفت: محل دفن زباله‌های سی ساله تهران به کمک خاک ناشی از عملیات خاک‌برداری تونل‌های مترو درختکاری می‌شود.

وی با اعلام آغاز پروژه‌های کاشت 80 هزار اصله درخت در 200 هکتار از اراضی جنوب شهر گفت: بخش عمده‌ای از این درختکاری‌ها در محل قدیمی دفن زباله‌های تهران که عملیات آماده‌سازی آن بیش از یک سال زمان برده، انجام می‌شود.

 فیاض با تأکید بر این که نسبت به پخش خاک‌های به جا مانده از عملیات خاک‌برداری تونل‌های مترو در حجمی معادل 50 هزار سرویس بر روی زباله‌های 30 ساله تهران اقدام شده، اظهار کرد: ارتفاع خاک‌هایی که بر روی زباله‌ها پخش شده‌اند به 4 متر می‌رسد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در پایان خاطرنشان کرد: مترو به عنوان یک وسیله حمل و نقلی پاک علاوه بر این که پس از احداث به صورت مستقیم در حفظ محیط زیست شهری بسیار اثرگذار است، عملیات ساخت آن نیز که این روزها بدون کم‌ترین مزاحمت برای شهروندان در حال اجراست، به صورت غیر مستقیم در توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست موثر است.
 

کد مطلب 1557450

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