به گزارش خبرنگار مهر، سرویس پست ‌الکترونیک چاپار به عنوان یکی از محصولات مجموعه سرویس‌های چاپار که تحت عنوان پست الکترونیک چاپار - ChMail - ارائه و شناخته شده است، با ساختار ساده و براساس خط و زبان فارسی بدون نیاز به اخذ اطلاعات شخصی کاربران و با اختصاص یک گیگابایت فضا ارائه شد.

دبیرخانه شورایعالی اطلاع‌رسانی از مهمترین شاخص‌های این سرویس را سیستم ثبت‌نام آنلاین، ساختار بازیابی ایمن کلمه عبور مبتنی بر روش‌های مختلف رایج در دنیا، گستردگی طراحی و پیاده‌سازی برای جوابگویی به تعداد بالای کاربران همزمان سرویس گیرنده، یکپارچگی با پورتال مجموعه سرویس‌های چاپار، رمزنگاری اطلاعات محرمانه براساس گواهی دیجیتال معتبر جهانی و سرعت دسترسی بالا با توجه به میزبانی در مراکز داده امن داخلی اعلام کرده است.

سرویس پست‌الکترونیک چاپار پس از گذار از انواع تست‌های امنیتی مبتنی بر لایه‌های مختلف سرویس و تست‌های فشار مبتنی بر آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا، با استفاده از دانش متخصصان داخلی کشور طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی شده است.

این سرویس درحال حاضر برای رمزنگاری اطلاعات از گواهی دیجیتال معتبر جهانی (SSL) استفاده می‌کند که با توجه به جهانی بودن این گواهینامه برروی کامپیوتر شخصی تمام کاربران، بصورت پیش فرض در سیستم‌عامل پذیرفته شده و مورد اعتماد است؛ یکپارچگی سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و همگونی سرویس در لایه‌های مختلف یکی از نکات قابل توجه است که می‌تواند بستری مناسب برای کاربران فراهم آورد.

همزمان با اولین روز از بازگشایی این سرویس بیش از 700 کاربر از شهرهای مختلف کشور اقدام به ثبت‌نام کرده و همچنان این تعداد به صورت تصاعدی در حال افزایش است.

سرویس ارائه شده، نسخه اول از پست الکترونیک چاپار است و اواسط سال آینده نسخه دوم آن با ظاهری متفاوت و با قابلیت‌هایی بسیار خاص در کشور ارائه خواهد شد؛ همچنین براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طیف وسیعی از خدمات ارزش‌افزوده برروی این سرویس به زودی ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، مجموعه سرویس‌های چاپار، نرم‌افزار مدیریت پست الکترونیک خود را برای کامپیوترهای شخصی با نام شاطر و برای تلفن‌های همراه مبتنی بر سیستم عامل‌های آندروئید، اوایل سال آینده در پورتال www.chaapaar.ir ارائه خواهد کرد.

این پورتال با هدف ارائه انواع خدمات پشتیبانی به کاربران پست الکترونیک چاپار راه‌اندازی و درحال ارائه سرویس است؛ کاربران برای دسترسی به کارشناسان سرویس‌های چاپار می توانند با مراجعه به این پورتال به صورت آنلاین و برخط ، مشکلات خود را مطرح و جواب مورد نظر خود را دریافت کنند.

پروژه مجموعه سرویس‌های چاپار با حمایت دبیرخانه شورایعالی اطلاع‌رسانی و تلاش بخش خصوصی در2 سال به ثمر رسیده و اکنون در حال سرویس‌دهی به کاربران است.