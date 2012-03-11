30 توصیه به مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله با آغاز سال نو و فرارسیدن تعطیلات دو هفته ای ایام نوروز، سازمانهای مختلفی در گیر بحث مسافرتهای نوروزی می شوند چرا که بیشترین حجم سفرها مدت کوتاهی انجام می شود در این بین سازمانهایی از جمله میراث فرهنگی و گردشگری با تشکیل ستاد تسهیلات سفر توصیه هایی را به گردشگران می کند اما وزارت بهداشت و درمان نیز در قالب گفتگوی کارشناسی و اداره های راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی نیز بر حسب وظایف خود مواردی را اعلام می کنند که در زیر بخشی از آنها آمده است:

1. توصیه می‌شود مسافران و گردشگران پیش از شروع سفر از محل اقامت خود مطمئن شود و آن را از قبل رزرو کنند.

2. چادر زدن و بازی کردن در کنار جاده و محل هایی که احتمال ریزش کوه وجود دارد و همچنین از همراه بردن سیلندرهای گاز پیک نیکی در خودرو، قطار و اتوبوس خودداری کنید.

3. قبل از انجام سفر نسبت به شرایط مقصد از هر نظر اطلاعات کافی کسب کنید، این اطلاعات در سفرهای داخلی و خارجی شامل شرایط آب و هوایی، مقرارت گمرکی، نیروهای خدماتی، انتظامی، بهداشتی و سایر امکانات است.

4. برای انتخاب مقصد و شرایط مسافرت از مشورت کارکنان مجرب و صدیق دفاتر خدمات مسافرتی معتبر و مدیران مراکز اقامتی که دارای مجوز رسمی هستند بهره مند شوید.

5. در صورتی که با وسایل نقلیه عمومی مانند قطار، هواپیما، اتوبوس و یا کشتی مسافرت می‌کنید حتماً بلیط رفت و برگشت تهیه کنید.

6. برای خرید بلیط، دریافت ویزا، خرید تور در داخل و خارج از کشور به دفاتر هوایی و مسافرتی مجاز مراجعه کرده و از مراجعه به واسطه خودداری کنید، به خاطر داشته باشید که حضور واسطه باعث عدم انتقال اطلاعات صحیح و کامل در نهایت گرانتر شدن خدمات ارائه شده خواهد شد.

7. طبق دستورالعمل سازمان میراث فرهنگی، نرخ گشت‌های داخلی و خارجی براساس نوع خدمات و توافق فی مابین مسافر و دفتر اعمال می‌شود و شایسته است مسافران پس از کسب اطلاعات کامل و با در نظرگرفتن تمامی جوانب نسبت به انتخاب خود اقدام کنند.

8. نظر به این که اکثر هتل‌های معتبر دارای سایت اینترنتی می‌باشند توصیه می‌شود در صورت امکان با مراجعه به سایت‌های مربوط اطلاعات کافی از امکانات و خدمات هتل یا مراکز اقامتی مورد نظر کسب کنید.

9. به هنگام ترک محل اقامت مدارک شناسایی شخصی و شماره تلفن و آدرس محل اقامت یا هتل را همراه داشته باشید.

10. مشخصات خود را علاوه بر روی چمدان در محل مناسبی در داخل چمدان نیز بچسبانید.

11. چنانچه قصد سفر با اتومبیل شخصی دارید، اتومبیل خود را قبل از سفر از نظر فنی و ایمنی تحت معاینه دقیق قرار دهید.

12. در سفرهای زمینی داخلی برای صرف غذا توصیه می‌شود از رستوران‌های بین راهی دارای مجوز استفاده کنید.

13. توصیه می‌شود از اقامت در منازل شخصی افراد بیگانه که بیشتر از نظر بهداشتی و سایر امور ایمنی در وضعیت مطلوبی نیست خودداری کنید و تنها از منازل استیجاری دارای مجوز استفاده کنید.

14. از مشارکت در حمل اثاثیه و چمدان افرادی که نمی شناسید خودداری کنند.

15. به اشخاص بدون اونیفورم و کارت شناسایی در فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها و سایر اماکن که در ظاهر به قصد کمک یا کنترل مدارک و در باطن با نیت دیگری به شما نزدیک می‌شوند اعتماد نکرده و از ارایه وسایل همراه خود به خصوص گذرنامه و مدارک شخصی جدا خودداری کنید.

توصیه های غذایی

موسسه سلامت و بهبود تغذیه کشور نیز توصیه هایی به مسافران نوروزی دارد که از آن جمله پرهیز از مصرف تخم مرغ، سوسیس و کالباس در طول سفر است.

16. این موسسه پیشنهاد داد که مسافران نوروزی برای پیشگیری از مسمومیت و تب شدید، تخم مرغ، سوسیس و کالباس را که حدود 12 ساعت در هوای آزاد و خارج یخچال نگه داشته شده است، مصرف نکنند.

17. مصرف مواد غذایی مانند سالاد الویه، همبرگر، کباب کوبیده و ‌پیاز در اماکن عمومی خطرزاست به نحوی که مسمومیت‌های غذایی در کودکان می تواند با خطر مرگ همراه باشد.

18. مصرف آب سالم و نوشیدنی‌های سالم بدون گاز به ‌ویژه دوغ شیوه مناسبی برای حفظ سلامت درمسافرت های نوروزی است.

19. میوه ‌ها و سبزیجاتی مانند هویج، گوجه فرنگی و ساقه کرفس در طول مسافرت بهترین میان وعده است زیرا این مواد حاوی آب، املاح و ویتامین های مورد نیاز بدن هستند.

توصیه های رانندگی

اداره راهنمایی و رانندگی نیز از فرصت مانده به تعطیلات استفاده کرده و از طریق کارشناسان و اطلاعیه ها موارد لازم را به مسافران گوشزد می کند.

20. هر عاملی که باعث کاهش سطح هوشیاری یا تمرکز راننده شود ممکن است منجر به بروز تصادفات جاده‌ای مرگبار ‌شود، این عامل می تواند بحثی کوچک در داخل خودرو تا صحبت کردن با تلفن همراه و حتی استفاده از مواد روانگردان و دارو باشد.

21. معمولا خانواده‌ها شب پیش از سفر دیر می‌خوابند و صبح زود از خواب بلند می‌شوند، همین عامل موجب خواب‌ آلوده بودن راننده هنگام رانندگی می‌شود.

22. پس مسافران بهتر است شب قبل از سفر به خوبی استراحت و هنگام رانندگی هر دو ساعت یک بار ۱۰ دقیقه کنار جاده توقف کنند و چای یا قهوه بنوشند.

23. حتی اگر هرگاه هنگام رانندگی احساس خواب‌ آلودگی کردید شیشه پنجره خودرو را پایین بکشید چون گرما باعث خواب‌ آلودگی می‌شود.

24. سرنشینان خودرو به راننده توجه کافی داشته و هر از چند گاهی گفتگوی کوتاهی با راننده داشته باشند تا وی دچار احساس خواب‌ آلودگی نکند.

توصیه به مسافران قطار

اما در هنگام استفاده از قطار برای رفتن و یا برگشتن از مسافرت نیز با ید به چند نکته توجه کرد.

25. با توجه به سنگینی ترافیک خودروها در تهران به ویژه در مسیرهای منتهی به ایستگاه راه آهن در روزهای پایانی سال لازم است مسافران برای رسیدن به موقع به ایستگاه زمان بیشتری در نظر بگیرند تا از حرکت قطارها جا نمانند.

26. برای کنترل بلیت و بازرسی اثاثیه، لازم است مسافران یک ساعت قبل از حرکت در ایستگاه راه‌آهن حضور داشته باشند.

27. همچنین مسافران باید در طول سفر با قطار، شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران شرکت ارائه دهند.

28. در صورت مفقود شدن بلیت مسافران، به شرط حضور بموقع در ایستگاه ، با دریافت گواهی شناسایی مسافر، ‌برای وی بلیت المثنی صادر می شود.

29. مسافران قطار برای اعلام گزارش ها،‌ پیشنهادها و شکایات خود را با تلفن 139 تماس بگیرند یا به 3000139 پیامک ارسال کنند.

30. شماره تلفن سامانه گردشگری ازجمله شماره‌هایی است که می‌تواند در طول سفر بسیاری از اطلاعات مورد نیاز همچون اطلاعات هتل‌ها، جاده‌ها، آژانس‌های مسافرتی، اماکن تاریخی و گردشگری شهرها و وضعیت راه‌ها را بصورت شبانه روزی در اختیار مسافران قرار دهد. این سامانه با شماره تلفن ۰۹۶۶۹ ، همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل، وظیفه رسیدگی به شکایات و رفع مشکلات مسافران را نیز برعهده دارد.