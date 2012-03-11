ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل ایمنی ضروروی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی چابلقی ظهر امروز در همایش شهرداران استان تهران که در سالن شهید شکری شهرداری صفادشت شهرستان ملارد برگزار شد، اظهار داشت: برای ایجاد سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برای شهروندان، باید تفاهم نامه ای بین مسئولان مدیریت بحران و تمامی شهرداری امضا شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در زمینه مدیریت بحران در شهرها کمتر کار شده است، افزود: در این زمینه مشکلات عدیده ای وجود دارد که با همت و یاری مسئولان باید هرچه سریعتر برطرف شود.

سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل ایمنی ارتقا یابد

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون این مهم در شهرها و شهرستانهای استان تهران نیازمند نگاه و اهتمام ویژه مسئولان است.

چابلقی ادامه داد: در این زمینه یکی از مهم ترین مشکلات، فرهنگ سازی بین مردم است که باید در این زمینه اقدامات اساسی و بنیادی بسیاری انجام شود تا سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل ایمنی ارتقا یابد که در نتیجه این امر مسائل و مشکلات نیز به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

تشکر از امدادرسانی مطلوب آتش نشانان در حادثه انفجار پادگان بیدگنه

مدیرکل بحران استانداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقوع انفجار در پادگان شهید مدرس در بیدگنه صفادشت، اعلام کرد: در این زمینه آتش نشانان شهرهای کرج، ملارد، اندیشه، شهریار، صفادشت، وحیدیه و ... 28 ساعت کار مداوم و امدادرسانی کردند که از آنها تشکر و قدردانی می شود.

وی یادآور شد: در این زمینه به همت مسئولان کمیته آتش نشانی در سراسر استان تهران به نمایندگی اتش نشانی ملارد تشکیل و حکم مدیرعامل ان نیز ابلاغ شده است.

لزوم آماده باش نیروها برای امدادرسانی به حوادث

این مسئول با اشاره به زلزله بم و حوادث تلخ آن ادامه داد: باید کاری کرد که اگر چنین حادثه ای در تهران رخ داد، با کمبود امداد و نجات مواجه نشویم، در این زمینه نباید امداد را به مردها محدود کرد بلکه باید هرکجا که فریاد هر انسانی بود فریادرسی نیز باشد.

چاپلقی اظهار داشت: با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و با توجه به اینکه هر استانی از لحاظ تجهیزات و فناوری به اندازه یک کشور مستقل امکانات دارد، باید در این ایام از تجهیزات به بهترین نحو استفاده شود.

ارتقای سطح فرهنگ و ایمنی مردم در دستور کار مدیریت بحران

مدیرکل بحران استانداری تهران افزود: پرورش و ارتقای سطح فرهنگ و ایمنی مردم با توجه به اهمیت فراوان آن، در دستور کار اصلی این مدیریت و استانداری تهران قرار دارد و باید به آن توجه وی‍ژه ای شود.