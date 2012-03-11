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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

رنجبران اعلام کرد:

طلب 40 میلیارد تومانی علوم پزشکی مازندران از بیمه ها

ساری - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: دانشگاه علوم پزشکی 40 میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران ظهر یکشنبه در  مراسم تحلیف کارکنان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ساری افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران تنها دستگاه اجرایی بوده که مکلف به برگزاری مراسم تحلیف کارکنان جدید الورود است و سوگند نامه را در بدو ورود در آن سال اجرا می کند.

وی با اشاره به اینکه مراسم تحلیف وارد دومین سال خود می شود افزود: این مراسم امروز و فردا به صورت نمادین در مازندران برگزار می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در این مراسم کارکنان با موضوعات اداری از طریق کتابهایی که در اختیار  آنان بوده با حقوق و شرح وظایف حوزه فعالیت خود در علوم پزشکی آشنا می شوند.

رنجبران بیان داشت: امسال دو هزار و 226 کارمند جدید الورود به دستگاه علوم پزشکی متصل شده و دو هزار کارمند شرکتی نیز به قرارداد کار معین تغییر وضعیت دادند.

وی اظهار داشت: 130 کارمند این دانشگاه رسمی و 600 نفر دیگر کارمند پیمانی هستند.

رنجبران اصلی ترین بدهکاران دانشگاه علوم پزشکی  را تامین اجتماعی دانست و گفت: دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 40 میلیارد تومان از ادارات تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و کمیته امداد طلب دارد که اگر این مطالبات پرداخت شود، دانشگاه تمامی بدهی های خود را پرداخت می کند.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم اکنون دارای 16 هزار و 600 کارمند رسمی و پیمانی است.

کد مطلب 1557454

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