  1. هنر
  2. سایر
۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

پس از 6 دوره پیاپی/

حمید قبادی از معاونت اجرایی نمایشگاه کتاب تهران برکنار شد

حمید قبادی از معاونت اجرایی نمایشگاه کتاب تهران برکنار شد

حمید قبادی معاون اجرایی 6 دوره اخیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از این سمت برکنار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قبادی که از دوره نوزدهم به عنوان معاون اجرایی این نمایشگاه فعالیت می‌کرد، با حکم بهمن دری رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از این سمت برکنار شد و جای خود را به داریوش رضوانی مدیرکل سابق ارشاد چهار محال و بختیاری داد.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی حکمی مدیران اجرایی نمایشگاه کتاب تهران در سال 91 را منصوب کرد که بر این اساس داریوش رضوانی - که چندی پیش جای قبادی را در سمت مشاور اجرایی این معاونت هم گرفته بود - به عنوان معاون اجرایی این نمایشگاه انتخاب شده است.

همچنین بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، نیکنام حسین‌پور به سمت جانشین معاونت اجرایی و حسین صفری به عنوان مدیر اجرایی این نمایشگاه منصوب شده است.

بر اساس احکام صادره از سوی بهمن دری رئیس شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، احکام مدیران کمیته‌های مختلف این نمایشگاه به شرح زیر به آنها ابلاغ شده است:

مهدی ثمرزاده (مدیر کمیته پشتیبانی)، سیداحمد موسوی (مدیر کمیته رفاهی)، محمدرضا وصفی (مدیر کمیته بین‌الملل) و سیدمهدی جعفری (مدیر کمیته روابط عمومی).

این در حالی است که هنوز مدیران کمیته‌های جنبی، ناشران داخلی، نظارت و ارزشیابی و مالی و قراردادها معرفی نشده‌اند.

کد مطلب 1557455

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها