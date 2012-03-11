اخبار کوتاه ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، 11نفر از ورزشکاران استان چهار محال و بختیاری دررشته موی تای آزمون مربیگری درجه دو و سه را با موفقیت گذراندند.

در دوره مربیگری درجهسه و دو که زیر نظر فدراسیون انجمنهای ورزشی 19اسفند ماه سال جاری در تهران برگزار شد، نصراله سلمان، ایمان محمدی، رستم رئیسی، جواد محمدی ، امیر نجفی و ابراهیم سیفی ضمن قبولی در آزمون ارتقای 9 به 10 ، آزمون مربیگری درجه دو را نیز با موفقیت طی کردند.

درآزمون مربیگری درجه سه نیز رضا قادری، سجاد کریمیان، حکمت صالحی، ابراهیم محمدی و حسین عباسی موفق به کسب مدرک مربیگری درجه سه شده و آزمون ارتقا 8 به 9 را نیز با موفقیت سپری کردند.

هندبالیستهای نوجوان چهار محالی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

دو هندبالیست نوجوان استان چهار محال و بختیاری به سومین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور دعوت شد.



فدراسیون هندبال طی دعوتنامه ای، علی رفیعی وردنجانی و جواد کاظمی چالشتری را برای حضور در سومین اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور فرا خوانده است.



دو نماینده استان باید 23اسفند ماه سال جاری در محل کمپ برگزاری اردو خود را به سرپرست تیم ملی معرفی کنند.

سومین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور از 23 لغایت26 اسفندماه سالجاری در شهر اراک برگزار می شود.

تیم سایپا عنوان قهرمانی جام فجر بروجن کسب کرد



رقابتهای فوتسال جام فجر شهرستان بروجن پس از یک ماه با قهرمانی تیم سایپا به کار خود پایان داد.



دراین مسابقات که از بهمن ماه سال جاری تحت عنوان جام فجر آغاز شده بود 16 تیم حضور داشتند که پس از انجام 32 بازی، مسابقات فینال و رده بندی روز گذشته در سالن فجر شهر بروجن برگزار شد وپس از تیم سایپا تیمهای شباهنگ و ماهان به ترتیب در مکانهای دوم و سوم قرار گرفتند.

تیم تیراندازی با کمان چهار محال و بختیاری دررقابتهای قهرمانی کشور شرکت می کند



تیم تیراندازی با کمان بانوان و آقایان استان به منظورشرکت در در مسابقات قهرمانی کشور امروزعازم استان خوزستان خواهد شد.



تیم منتخب استان در بخش ریکرو متشکل از نادرمنوچهری مقدم، مهرداد نادری، حسن مرادی، رضا آزادگان وافروزه مولوی در این پیکارها که از تاریخ 22لغایت 26 اسفندماه سال جاری در استان خوزستان شرکت خواهد کرد.

رقابت مسابقات قهرمانی بسکتبال جوانان کشور در شهرکرد آغاز شد