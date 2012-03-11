آسیب چشمی 265 نفر در چهارشنبه سوری سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جباروند عصر یکشنبه در نشست ابعاد آتش بازی در چهارشنبه آخر سال که در بیمارستان فارابی تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه چشم به علت ترکش های ناشی از مواد منفجره و مواد آتش زا یکی از عضوهای آسیب پذیر انسان در مراسم چهارشنبه سوری است، اظهارداشت: متأسفانه بیشترین آسیب های چهارشنبه آخر سال چشمی است و در سال گذشته 265 نفر به علت آسیبهای وارد شده به چشم در شب چهارشنبه سوری به این بیمارستان مراجعه کردند که 22 نفر آنها نیاز به بستری و عمل داشتند.

وی ادامه داد: متأسفانه چهار نفر سال گذشته در تهران چشم خود را به علت آسیبهای جدی از دست دادند.

رئیس بیمارستان فارابی ادامه داد: 78 درصد مصدومان سال گذشته را مردان و 13 درصد را زنان تشکیل می دادند این در حالیست که بیشترین قشر آسیب پذیر 21 تا 30 سال سن داشتند.