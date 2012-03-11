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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

رئیس جمهوری وارد نظرآباد شد

رئیس جمهوری وارد نظرآباد شد

نظرآباد - خبرگزاری مهر: رئیس جمهوری و هیئت همراه در دور چهارم سفر استانی خود به استان البرز دقایقی پیش وارد نظرآباد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهوری در دوره چهارم سفر خود به استانها، وارد استان البرز شد و پس از حضور در جمع مردم کرج و طالقان لحظاتی قبل وارد شهرستان نظرآباد شد.

محمود احمدی نژاد قرار است در میان مردمی که از ساعتها قبل برای دیدار با وی با وجود سرمای هوا به این منطقه آمده اند دیدار کند. رئیس جمهوری با سه فروند بالگرد به همراه هیئت همراه و خبرنگاران لحظاتی پیش وارد شهرستان نظرآباد شد و مورد استقبال رسمی فرماندار و امام جمعه شهرستان نظرآباد  قرار گرفت.

روز جاری وزیر صنعت و معادن در نظرآباد حضور یافته بود.

رئیس جمهوری پس از نظرآباد وارد ساوجبلاغ می شود.

کد مطلب 1557458

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