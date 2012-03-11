میزان مرگ مادران ایرانی 22.8 در 100 هزار تولد زنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اسماعیل مطلق در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری هفته سلامت گفت: با ارتقای شاخصهای بهداشت و برنامه‌های مراقبتی و پیشگیرانه صورت گرفته در حال حاضر امید به زندگی در زنان 74 سال و در آقایان 72 سال است و انتظار می‌رود با برنامه‌های مدون و متعدد صورت گرفته تا پایان برنامه پنجم توسعه این میزان به 76 سال در زنان و 73 سال در مردان افزایش یابد.

وی افزود: با همکاریهای تمام سازمانها و دستگاههای مرتبط با حوزه سلامت سند ملی ارتقای سلامت در راستای ارتقای رفاه و منزلت سالمندان ایران تهیه و تدوین شده است که این سند در شورای عالی سلامت ابلاغ و براساس ابلاغ ریاست جمهوری در کشور اجرایی خواهد شد.

مطلق با اشاره به موضوع سالمندی و سلامت که اولویت بهداشتی سازمان جهانی بهداشت در سال 2012 اعلام شده است، گفت: در حال حاضر 7 درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند و علت افزایش جمعیت سالمندی سیستمهای ارتقای سلامت جامعه و کاهش مرگ و میرهای کودکان و مادران بوده است.

وی ادامه داد: میزان مرگ و میر در کودکان شیرخوار در قبل از انقلاب از 140 در هزار تولد زنده به 18 در هزار تولد زنده کاهش یافته است.

مطلق افزود: همچنین میزان مرگ و میر مادران قبل از انقلاب اسلامی از 240 در 100 هزار تولد به 8/22 در 100 هزار تولد زنده رسیده است که این موفقیتهای بهداشتی نشان از تلاش نظام سلامت برای ارتقای سلامت جامعه بوده است.

وی همچنین واکسیناسیون همه نوزادان کشور علیه 9 بیماری کشنده و خطرناک را از دیگر موفقیتهای بهداشتی کشور و در نتیجه افزایش امید به زندگی و سلامت جامعه عنوان کرد و افزود: صدور شناسنامه سلامت برای دانش‌آموزان با همکاری وزارت آموزش و پرورش و انجام معاینات دوره‌ای و همچنین معاینات پزشکی تمام دانشجویان جدیدالورود به دانشگاهها و آموزشهای قبل و بعد از ازدواج از دیگر اقدامات بهداشتی در راستای ارتقای سلامت جامعه بوده است.