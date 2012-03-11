رسیدگی به 100 پرونده مرتبط با فساد مالی اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی فراهانی در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی در این باره افزود: پرونده موجود با 32 متهم تنها بخشی از این پرونده بزرگ است. هم اکنون بیش از 100 پرونده دیگر مربوط به شاخه های فرعی این فساد در حال بررسی است که بعضاً مهم است.

وی افزود: در این زمینه باید تاکید بر مسائل پیشگیری از وقوع جرم باشد. سیستم بانکی یک پایه اغلب کلاهبرداری ها است.



فراهانی گفت: اگر در متن کیفرخواست و یا در جلسات دادگاه اسامی برخی متهمان منتسب به برخی نهادها و شرکت های دولتی برده می شود به معنای تخریب آنها نیست.

وی در پایان از رسانه ها خواست تا زمان رسیدگی کامل به این پرونده، موضوع را پیگیری کنند تا جریان مبارزه با فساد فراموش نشود..

